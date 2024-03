Um novo aeroporto em Caruaru para Pernambuco crescer

A- A+

Desde que assumi o Ministério dos Portos e Aeroportos, tenho percorrido o Brasil e lutado para cumprir a missão maior que recebi do presidente Lula: alavancar os investimentos nacionais e internacionais na infraestrutura de portos, aeroportos e hidrovias para ajudar o nosso país a crescer firme e intensamente nos próximos anos. Apenas no setor aeroportuário, serão aplicados R$ 20 bilhões pelas 12 concessionárias que administram os 59 terminais brasileiros.

É no contexto dessa jornada nacional que estamos procurando honrar outro compromisso fundamental do presidente Lula com Pernambuco: recuperar a posição de destaque do nosso Estado na rota dos grandes investimentos nacionais. Pernambuco pode e deve alcançar outro patamar de desenvolvimento e de crescimento econômico. Para isso, estamos tirando do papel projetos de infraestrutura que terão forte impacto sobre a nossa economia, a exemplo da construção do Novo Aeroporto de Caruaru, uma obra com investimentos iniciais de mais de R$ 100 milhões, fundamentais para que se torne um catalisador de novos negócios do comércio, da indústria, do turismo e da geração de empregos e renda em toda a região do Agreste de Pernambuco. São obras que nos permitirão iniciar conexões com voos entre Caruaru, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e tantas outras cidades importantes do País.

Com este projeto, vamos honrar uma dívida antiga com o Agreste, porque para nós nunca fez sentido vermos cidades como Campina Grande, na Paraíba, e Mossoró, no Rio Grande do Norte, terem excelentes aeroportos e Caruaru, polo de um território com outros 26 municípios, não poder contar com a mesma infraestrutura. Por isso, vamos contemplá-la com o fortalecimento da infraestrutura de aviação comercial, neste trabalho que temos realizado em todo o Brasil para estimular a criação de novas rotas regionais e internacionais.

Este é um momento único para o país e Pernambuco precisa estar preparado para aproveitá-lo. O Brasil saiu da 11ª posição entre as economias mundiais para a 9ª posição, sendo a primeira da América Latina. Dos dez destinos mais procurados por investidores internacionais, o Brasil é o segundo mais atrativo, de acordo com o Banco Mundial. Projetos de grande porte estão saindo do papel em todo o território nacional. São portos, aeroportos, rodovias para consolidar o desenvolvimento e o crescimento da agenda econômica do Brasil.

Em Pernambuco, além do Aeroporto de Caruaru, já confirmamos investimentos que somam cerca de R$ 2 bilhões no novo terminal da Maesk em Suape e na dragagem do Porto do Recife. E é só o começo. Tenho muita confiança na execução das obras do PAC, a exemplo das 10 mil casas previstas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, e de outras essenciais ao escoamento da nossa produção e desenvolvimento do turismo regional, como a duplicação da BR-423, que liga São Caetano a Garanhuns, a duplicação da BR-232 de São Caetano a Arcoverde, a BR-104, a construção das adutoras, a retomada da Ferrovia Transnordestina, entre outros. Estamos preparando Pernambuco para dar um novo salto em seu desenvolvimento.

