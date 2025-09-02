Um novo capítulo da emissora de Pernambuco

A- A+

Desde sua fundação, no início da década de 1980, a TV Pernambuco se propõe a democratizar o acesso, produzir e fazer chegar com qualidade aos lares de pernambucanas e pernambucanos, um conteúdo audiovisual que atenda o interesse público em todo o Estado. Foi em 1984 em Caruaru, onde continua a sede, que se originou a TV Tropical, primeiro nome da emissora, já com esse propósito. Em 1988, veio a mudança, definitiva para TV Pernambuco. Daquele instante até os presentes dias, são 40 anos de comunicação pública, informações de interesse coletivo, aberta e comprometida com os meios e recursos. A emissora acompanhou o desenvolvimento e desafios do fazer conteúdo na TV. Atualmente, ela integra a Rede Nacional de Comunicação Pública, liderada pela Empresa Brasil de Comunicação – EBC|TV Brasil, também é parceira da TV Cultura/SP e vive um novo momento, de alcance para várias regiões e uma presença especial em plataformas digitais.

Desde o início da gestão Raquel Lyra, foi implementada a visão de devolver à TV Pernambuco, o protagonismo que ela nasceu para ter. Foi destinado aporte de recursos utilizados de forma emergencial na recuperação da infraestrutura de transmissão de radiodifusão, adequação e valorização de pessoal, atualização de sistemas, apoio na retomada para as coberturas de eventos como o Carnaval e São João.

Agora um momento, cravado com um investimento importante de 500 mil reais do Governo de Pernambuco, destinado à reestruturação técnica e operacional da emissora. A valorização parte da gestão estadual, sob a liderança da governadora Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause, fortalece a comunicação pública com novos equipamentos para que coberturas feitas pela TVPE cheguem aos lares e dispositivos em cada recanto do Estado, através da multiplataformas. É essa descentralização que permite democratizar o acesso à informação para todos. Um novo e promissor capítulo.

Isso já é demonstrado com a cobertura completa que a TVPE está realizando do Festival Pernambuco Meu País, promovido pelo Governo de Pernambuco por meio de FUNDARPE. O evento reúne nomes da cultura pernambucana e artistas nacionais, integrando turismo, economia criativa, cultura popular e manifestações de diversas cidades do interior. O reforço na infraestrutura e na capacidade de produção da TV Pernambuco tem proporcionado e ampliado o alcance da comunicação cultural no estado. É assim que a emissora se transforma a cada dia, com uma entrega completa à população.

Até setembro, o evento somará presença em dez cidades do interior do Estado, com mais de 130 horas de transmissão ao vivo. São mais de 80 profissionais envolvidos diretamente no projeto, distribuídos no Recife, Caruaru e outros locais. Ninguém faz nada sozinho. A transmissão ocorre de maneira simultânea nas rádios FM Noronha(FM 96,9), única emissora do arquipélago de Fernando de Noronha, e Nacional Pernambuco(FM 87,1), emissoras que juntas com a TV Golfinho estão no guarda-chuva sob a responsabilidade da EPC. Além disso, a TV Pernambuco entra ao vivo na TVE Bahia para 410 cidades na TV aberta e na parabólica para todo o país, TV além de Brasil e TV Brasil Internacional distribuindo as transmissões do festival para mais de 120 países ao redor do planeta.

A TV, lá de 1984, chega com força em 2025, impactada por uma modernização. O novo investimento chega em boa hora para escrever a expansão do sinal da TV. Acompanhar as transmissões da emissora é sentir de perto cada conteúdo que vai ao ar. Ela é nossa, de cada um e cada uma, e pernambucana como todos nós.

