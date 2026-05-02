Um novo capítulo para o saneamento do Sertão Pernambucano

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Por décadas, o Sertão Pernambucano enfrenta um déficit histórico de infraestrutura, aguarda por investimentos em água tratada e saneamento básico que não chegaram na escala necessária para atender todos os municípios. Hoje, esse cenário começa a mudar e tem como ponto de partida o novo Marco Legal do Saneamento.

O Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), mais do que uma lei, estabeleceu uma meta nacional visando garantir que 99% dos brasileiros tenham acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto.

Contudo, a lei também expôs o tamanho do desafio. Para universalizar os serviços do setor de saneamento, estima-se que o Brasil precise de investimentos que se aproximam de R$ 900 bilhões, de acordo com dados da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Esse valor evidencia o quanto a colaboração entre o setor público e a iniciativa privada é uma necessidade real e urgente.

Nesse contexto, o modelo de concessão se torna a principal ferramenta para tirar as metas do papel. Com a concessão da Compesa, o Estado de Pernambuco, mantém a titularidade do serviço, mas contrata uma empresa privada, por meio de um processo competitivo, para operá-lo, investir na infraestrutura e prestar o serviço à população por um período determinado, sob regras e metas do Estado e sendo fiscalizado por uma Agência Reguladora (ARPE). Um exemplo claro desse modelo é o Bloco 1 do Sertão que será operado pela nova concessionária VITA Sertão e atenderá 24 municípios e 229 localidades, de diferentes portes e desafios.

O impacto desse trabalho vai muito além da infraestrutura, pois ele é medido na qualidade de vida das pessoas e maior dignidade levada às famílias da região. Cada nova conexão de esgoto tratado significa menos riscos à saúde da população e cada família com acesso a água potável tem uma vida mais digna. Em uma região com forte vocação agrícola, garantir a segurança hídrica e a despoluição dos mananciais também é movimentar a economia local e criar um ciclo positivo para as próximas gerações.

A concessão, portanto, dá vida ao Marco Legal do Saneamento, transformando seus objetivos em obras e serviços que tornam a universalização uma realidade mais próxima. É importante ressaltar que a participação privada, não representa a venda de um bem público, sendo na verdade a mobilização de capital e eficiência para cumprir um objetivo definido pelo Estado - geração de valor para a sociedade garantindo um futuro com mais saúde e dignidade para todos.





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