Um novo momento. A economia. A nova era do imperialismo

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“O sonho americano é imparável”. A frase é textual e está no contexto do discurso de Donald Trump pronunciado no Congresso Americano em 5 de março deste ano. Como um mantra, repete que seu propósito é “Tornar a América grande novamente”.



Em sua obra: Uma breve história da humanidade, Yuval Noah Harari diz: No século XXI praticamente todas as pessoas são fruto de algum império.



Ainda no prelúdio do novo governo, Trump cogitou comprar a Groelândia, intervir no Canal do Panama e constrangeu o Canadá na pretensão de acrescentar o 51º Estado, em forma de estrela, na bandeira dos Estados Unidos.



Em sua obra prima, O Principe, escrito em 1513, na época do Renascimento, Maquiavel adverte os que pretendem descaracterizar a ética e as virtudes afirmando: “Não se deve matar os seus concidadãos, trair os amigos, ser sem fé, sem piedade, sem religião”, pontificando que “tais modos podem fazer conquistas, poder, mas não a glória”.



O imperialismo não é uma só palavra: é um conceito. O seu desiderato é o exercício da expansão territorial e a subjugação de outras nações pela economia e eliminação das tradições originárias dos povos submetidos.

Praticamente o imperialismo surgiu após a decadência colonialista e o advento da Revolução Industrial que se iniciou por volta de 1760, na segunda metade do século XVIII, começando pelo setor têxtil, na Inglaterra, e disseminou- se pelo Continente Europeu causando profundas transformações nas relações de produtividade.



O uso das máquinas e a inovação tecnológica substituíram o trabalho manual em grande escala que até hoje perdura.



Tais circunstâncias aceleraram a expansão dos países imperialistas em busca de recursos naturais, tais como terras raras, petróleo, gás natural e carvão mineral, com consequências universais, inclusive necessidade de conquistar mercados consumidores, como nos dias atuais.



Para bem compreender os tempos vivenciados basta olhar o retrovisor da História no que concerne às motivações que levaram o mundo a esta situação catastrófica.



Em abril de 1967, Martin Luther King Jr (1929-1968), afro-americano, fez uma declaração para os segregados e vítimas do apartheid. Disse-lhes: “Que os coquetéis molotovs e os rifles não resolveriam seus problemas”. Em contrapartida os mesmos responderam: E o Vietnã? Prosseguiu Luther King no seu proselitismo: “Se a alma norte-americana ficar totalmente envenenada, deverá indicar Vietnã. Um país que continua ano após ano, gastando mais dinheiro em defesa militar do que em programas sociais está se aproximando da morte espiritual”. King era adepto de Henry David Thoreau que pregava a “desobediência civil”e dizia “que tinha um sonho de ver seus filhos julgados pelo caráter, e não pela cor da pele”.



Esta figura exponencial seria assassinado a tiros no dia 4/5/1968, as 18:01, na sacada do Lorraine Motel em Memphis, Tenessee, aos 39 anos. Seu assassino, James Earl Ray, um foragido, foi condenado a 99 anos. A morte de Martin Luther King provocou grande revolta, não só nos Estados Unidos.



O Brasil, país de dimensões continentais, o quinto maior do mundo, já sentiu de perto as consequências afrontosas da ingerência norte-americana aos seus princípios de autodeterminação.



Em 1964 João Goulart, o Jango, eleito democraticamente Presidente da República, foi deposto porque ousou implantar uma reforma agrária, e impor controle sobre o capital estrangeiro. O pretexto para o golpe militar foi o reconhecimento do governo cubano. Era a prova evidente do desrespeito à soberania do Brasil.



Resultado: Como represália, Lyndon Johnson, que assumira a Presidência dos Estados Unidos em decorrência do assassinato de John Kennedy em 22 de novembro de 1963, impôs sanções econômicas ao Brasil. A CIA, por sua vez, financiou grandes marchas e concentrações, em acordo com a embaixada americana, oficiais militares golpistas da extrema-direita e adversários do Estado Democrático de Direito.



O que aconteceu depois todos sabem: Mais de 15 mil pessoas presas, a banalização da tortura, o aumento da desigualdade social (a maior do mundo), banimentos, cassações de mandatos eletivos e desaparecimentos de pessoas.



O arbítrio durou 21 anos.



Steven Levitsky e Daniel Ziblatt no Best-Seller Como as Democracias Morrem, enfatizam que a democracia quase sempre sucumbe “através do poder e da coerção militares”. Necessariamente isso não acontece. Temos exemplos clássicos da América Latina. Na Venezuela Hugo Chavez tinha um discurso no sentido da inovação ele,

Outsider no mundo político, apresentou-se como um dignatário da democracia. Ganhou a eleição presidencial, sofreu uma tentativa de golpe, superou o trauma e esqueceu a democracia que proclamava.



No Brasil, Jair Bolsonaro tentou passar a impressão de ser um Outsider, não obstante em exercer mandatos eletivos por mais de vinte e oito anos. Foi eleito legitimamente, sem contestações, cumpriu seu mandato por inteiro. Não conseguindo a reeleição, insatisfeito, no dia 8 de janeiro de 2023 tramou um golpe contra as instituições democráticas que previa assassinatos do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.



Será que o mundo vive uma nova fase do imperialismo?





* Procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Diretor Consultivo e Fiscal da Associação do Ministério Público de Pernambuco. Ex-repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ).





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