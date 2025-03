Um olhar otimista sobre a inclusão feminina no mercado de tecnologia

A- A+

Historicamente composto por uma maioria masculina, o setor de Tecnologia da Informação (TI) tem avançado na inclusão de mulheres, com a participação feminina crescendo de forma constante. Segundo dados da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e Tecnologias Digitais), nos últimos cinco anos, a presença feminina em cargos de diretoria e gerência no setor de tecnologia atingiu 35,6%.

Esse avanço não ocorre de forma abrupta, mas é resultado de um progresso contínuo que começa na formação das meninas e vai além do mundo empresarial. Felizmente, temos presenciado um número cada vez maior de mulheres ingressando de maneira significativa nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Para que isso se torne uma realidade mais ampla, é essencial que, desde a infância, meninas sejam incentivadas a explorar as diversas possibilidades de carreira, com pais e escolas assumindo um papel ativo na ampliação de horizontes e no estímulo ao interesse por essas disciplinas.

Nesse sentido, programas de incentivo à entrada de mulheres no setor de tecnologia atuam como catalisadores para a criação de um cenário mais plural e inclusivo. Essa iniciativa é apoiada por grandes nomes da indústria, como a Microsoft, que oferece cursos gratuitos direcionados exclusivamente para mulheres de forma recorrente. Players que buscam reduzir o déficit de profissionais de TI – que, segundo a Brasscom, podem ultrapassar 500 mil vagas até 2025 – terão um papel fundamental nesse processo. A diminuição dessa lacuna será possível à medida que os movimentos de inclusão se intensificam, gerando impactos positivos na representatividade e ampliando os efeitos dessa transformação, como já tem ocorrido nos últimos anos.

Além do incentivo à entrada das mulheres no mercado, outro aspecto substancial para o crescimento feminino no setor de tecnologia é a compreensão de que a diversidade não é apenas uma questão de inclusão, mas também um fator estratégico que impulsiona a inovação e o avanço das empresas. A presença de diferentes perspectivas acelera o amadurecimento dos negócios. Esse ponto é reforçado pela recente pesquisa “Sem Atalhos” realizada pela Bain & Company no Brasil. O estudo confirma que a diversidade de gênero é reconhecida como um tópico crucial para melhores resultados. Mais de 80% dos entrevistados, independentemente de gênero, orientação sexual ou raça, concordam que organizações com lideranças diversas têm maior potencial de êxito, destacando a importância do tema no cenário corporativo atual.

De acordo com a pesquisa, essas empresas são, em média, 1,8 vezes mais reconhecidas como organizações proativas, voltadas para a geração de valor e a diminuição de burocracias. Outras vantagens incluem a consideração da opinião dos clientes no processo decisório e uma maior capacidade de atrair talentos, aspectos que fortalecem sua competitividade e impulsionam a inovação no mercado.

Já o estudo "Ações Afirmativas no Mundo Corporativo", conduzido pelo Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), revela ainda que uma adição de 10% na diversidade de gênero está associada a um crescimento de quase 5% na produtividade das empresas. Observa-se também uma maior diversidade de competências e habilidades nas equipes, o aprimoramento do clima organizacional e a redução da rotatividade de funcionários. Este último ponto é especialmente relevante no setor de TI, onde a disputa por profissionais qualificados é acirrada devido à escassez de talentos.

Apesar dos avanços, a luta contra os estereótipos de gênero entre os profissionais de TI ainda enfrenta desafios significativos. A evolução da diversidade no setor de tecnologia representa um desenvolvimento notável, mas a busca por equidade precisa continuar. Não basta apenas garantir a equidade no número de mulheres. É preciso, cada vez mais, garantir a existência de um ecossistema no qual elas se sintam bem-vindas, respeitadas e valorizadas.





