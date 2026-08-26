Um pacto para devolver equilíbrio aos Três Poderes 

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O Brasil talvez esteja diante de uma das tarefas políticas mais importantes dos últimos anos: reconstruir o equilíbrio entre os Três Poderes. Não se trata de enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, limitar o Congresso ou ampliar os poderes do Executivo. Trata-se, justamente, do contrário: fazer com que cada instituição exerça plenamente suas atribuições, mas dentro dos limites estabelecidos pela Constituição.

A ideia de uma repactuação institucional parte de uma constatação simples: quando os Poderes avançam sobre as áreas de competência uns dos outros, o resultado é insegurança, conflito e perda de governabilidade. O país não pode viver permanentemente em um ambiente de confrontação entre Executivo, Legislativo e Judiciário.

E é justamente nesse ponto que está uma das maiores dificuldades para qualquer tentativa de repactuação. O Supremo Tribunal Federal, sobretudo a partir do período do governo Jair Bolsonaro e ao longo dos anos seguintes, ampliou de maneira extraordinária sua presença em questões que tradicionalmente estavam mais diretamente relacionadas às atribuições dos demais Poderes. Questões de natureza eminentemente política passaram a chegar com frequência à Suprema Corte, muitas vezes acompanhadas de decisões que produziram efeitos diretos sobre o funcionamento do Executivo, do Legislativo e sobre a própria dinâmica da disputa política nacional.

Ao mesmo tempo, decisões e procedimentos envolvendo investigações e processos de natureza penal suscitaram questionamentos sobre o respeito ao princípio do juiz natural, à separação entre as funções de investigar, acusar e julgar e ao direito ao duplo grau de jurisdição. É possível discordar dessas interpretações e defender que o Supremo apenas ocupou espaços que lhe foram entregues pela própria Constituição ou que surgiram em razão da omissão dos outros Poderes. Mas é difícil negar a dimensão alcançada por esse protagonismo. Poucas vezes, na história recente do Brasil, uma Suprema Corte teve participação tão abrangente e decisiva em questões que ultrapassam a interpretação estrita da Constituição e alcançam diretamente o território da política, da administração pública e do direito penal.

O problema, portanto, não é simplesmente saber se o STF possui legitimidade para decidir. Ele possui. A questão fundamental é saber onde termina a função constitucional de guardar a Constituição e onde começa a substituição, ainda que excepcional, das decisões que deveriam ser tomadas pelas instâncias políticas ou judiciais competentes. Essa discussão torna-se ainda mais sensível porque o fenômeno atravessou diferentes governos. O avanço da atuação do Supremo não começou com o atual governo, nem pode ser explicado exclusivamente pelo lulopetismo. Ele se intensificou durante o governo Bolsonaro e permaneceu relevante no período posterior. Por isso mesmo, a discussão sobre seus limites não deveria ser tratada como uma disputa entre esquerda e direita.



O debate sobre o STF é particularmente delicado. A Corte tem a missão fundamental de guardar a Constituição, mas sua crescente participação em questões de natureza política e na condução de determinados procedimentos penais alimenta questionamentos sobre os limites de sua atuação. Defender o juiz natural, o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição não significa ser contra o Supremo. Significa defender princípios que devem valer para todos. A dificuldade adicional é que uma repactuação exigiria que os próprios atores beneficiados pelo atual desenho institucional aceitassem discutir seus limites.



E aqui surge uma questão política inevitável em relação ao atual governo. O lulopetismo, direta ou indiretamente, tem sido beneficiário de decisões do Supremo que modificaram profundamente o cenário político brasileiro. A anulação das condenações de Lula, por exemplo, teve consequências decisivas para sua trajetória política e para a eleição presidencial de 2022. Isso não significa afirmar que o STF tenha agido para favorecer o PT, nem que suas decisões possam ser reduzidas a interesses partidários. Significa reconhecer que determinadas decisões produziram efeitos políticos concretos favoráveis ao campo que hoje ocupa o governo.

É justamente aí que reside uma das grandes incógnitas de uma eventual repactuação: se Lula for reeleito para um quarto mandato presidencial, terá ele força política, disposição e, sobretudo, interesse para negociar com o Supremo uma redução de seu protagonismo? A pergunta é legítima porque uma repactuação verdadeira exigiria que o Executivo defendesse limites para um poder institucional do qual seu próprio grupo político, em diferentes momentos, acabou se beneficiando. Não seria uma negociação simples. Exigiria do presidente uma independência política que ultrapassasse os interesses imediatos de seu partido e de seus aliados.

Do outro lado está o Congresso, cuja crescente influência sobre o orçamento também modificou profundamente a relação entre Legislativo e Executivo. As emendas parlamentares são legítimas como instrumento de representação política, mas não podem transformar o orçamento nacional em uma soma de interesses pulverizados, reduzindo a capacidade do governo de executar projetos estruturantes de longo prazo.

O próximo presidente terá, portanto, uma tarefa muito maior do que montar uma equipe ministerial ou organizar uma base parlamentar. Precisará reconstruir uma arquitetura de convivência entre os Poderes. Terá de negociar com o Congresso, estabelecer limites claros com o Judiciário e demonstrar que não pretende utilizar as instituições em benefício de seu próprio grupo político. O Brasil não precisa de um Poder dominante. Precisa de Poderes fortes, independentes e responsáveis, cada um respeitando o espaço constitucional do outro.

A verdadeira repactuação não poderá ser um acordo de ocasião entre governantes, parlamentares e ministros. Terá de ser um compromisso com regras que sobrevivam aos governos e às maiorias de plantão. Talvez esse seja o verdadeiro desafio da próxima eleição presidencial: não apenas escolher quem governará o país, mas escolher quem terá independência, autoridade e capacidade política para reconstruir a convivência institucional. Porque um pacto entre os Poderes só será possível quando nenhum deles puder ser, ao mesmo tempo, árbitro, jogador e beneficiário do jogo político. O Brasil precisa recuperar o princípio fundamental da democracia constitucional: Poderes independentes, que se controlem mutuamente, mas que também respeitem os limites impostos pela Constituição.





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