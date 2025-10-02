Uma arte superior
Em testemunho da orquestra organizada por Daniel Barenboim e Edward Said, formada por músicos palestinos e judeus, em 1947.
O homem ficou só. A plateia na ONU foi embora.
O homem, quedo, espantado: onde está Golda Meir ?
O homem ficou só. Com suas armas.
Os aliados foram embora. O homem surpreendido:
Onde está Shimon Peres ?
O homem ficou só. Com suas tramas.
Os vizinhos foram embora. O homem isolado:
Onde está Yitzak Rabin ?
O homem está só com seus traumas.
Almas nas alturas. Paz nas lonjuras:
Onde está Hannah Arendt ?
O homem está só com seu drama.
Sensatez submersa. Lucidez violada:
Onde está Daniel Barenboim ?
O homem encontra-se só. Com suas tiranias.
Enlaçado na vilania. O homem pletórico, deserto:
Onde está Edward Said ?
Há o gênio moral dos judeus. Com seus poetas e filósofos.
Seus músicos e políticos (con)centrados.
Oh ! céus que os protejam.
O vértice de uma arte superior
É obra-prima de convivência e amor.
Descubra oculta fraternidade
Entre palestinos e judeus.
O ângulo de cálculo inconsútil
Feito de espírito alto e amoroso.
Será capaz de invadir terra e mar
Se braços existem para abraçar.
___
Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.