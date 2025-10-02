A- A+

Em testemunho da orquestra organizada por Daniel Barenboim e Edward Said, formada por músicos palestinos e judeus, em 1947.



O homem ficou só. A plateia na ONU foi embora.

O homem, quedo, espantado: onde está Golda Meir ?



O homem ficou só. Com suas armas.

Os aliados foram embora. O homem surpreendido:

Onde está Shimon Peres ?



O homem ficou só. Com suas tramas.

Os vizinhos foram embora. O homem isolado:

Onde está Yitzak Rabin ?



O homem está só com seus traumas.

Almas nas alturas. Paz nas lonjuras:

Onde está Hannah Arendt ?



O homem está só com seu drama.

Sensatez submersa. Lucidez violada:

Onde está Daniel Barenboim ?



O homem encontra-se só. Com suas tiranias.

Enlaçado na vilania. O homem pletórico, deserto:

Onde está Edward Said ?



Há o gênio moral dos judeus. Com seus poetas e filósofos.

Seus músicos e políticos (con)centrados.

Oh ! céus que os protejam.



O vértice de uma arte superior

É obra-prima de convivência e amor.

Descubra oculta fraternidade

Entre palestinos e judeus.



O ângulo de cálculo inconsútil

Feito de espírito alto e amoroso.

Será capaz de invadir terra e mar

Se braços existem para abraçar.





___

