Uma estratégia que aposta na tecnologia e na inovação

A- A+

A transformação digital é um dos focos da gestão municipal do Recife, conforme determinação do prefeito João Campos. Essa estratégia se consolida, a partir deste ano, com a recém-criada Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A nova pasta chega com grandes desafios. Um deles é fortalecer a diretriz SPC - Simplificar, Promover e Cuidar -, colocada em prática pelo time de Transformação Digital da Prefeitura, que agora se integra à estrutura da nova pasta. Isso significa a prestação de um serviço efetivo à população recifense, eliminando burocracias e aliando demanda e procura por serviços por meio de plataformas digitais. Esse é o caso do Conecta Recife e do GO Recife, que integram diversos serviços e que são capazes de conferir segurança, agilidade, inovação e transparência no trato das informações de interesse público.

Nossa missão é clara. Queremos simplificar e facilitar a vida do cidadão recifense para que ele resolva sua demanda de forma simples, clicando o menos possível. Aliás, já evoluímos para o ‘clique zero’, pois começamos, de forma proativa, a enviar informações e serviços que já são um direito natural do cidadão. Estamos falando, por exemplo, do desconto do IPTU e da credencial de estacionamento para pessoas acima dos 60 anos. Tudo isso por envio de mensagens de WhatsApp. Ou seja, não estamos esperando sermos demandados, estamos nos antecipando e informando os direitos previstos na legislação e que, muitas vezes, a população desconhece.

Mas não fica por aí. Outra meta que chega forte para a equipe da secretaria é a de promover a educação e a capacitação para as pessoas, especialmente da periferia recifense, com foco na inserção no mercado de trabalho, aumento de renda e de produtividade. Estamos trabalhando para transformar a vida de quem mais precisa, a partir da educação e do emprego. Estamos focados na transformação social da capital pernambucana, por meio da tecnologia e da inovação.

Para tudo isso acontecer, foi formado um time com executivos plurais, com profissionais jovens e outros bem experientes, e das mais variadas formações: arquiteto, veterinária, administradores, cientistas políticos, advogados, jornalistas e, claro, profissionais de TI. Na nossa filosofia de trabalho o que importa são as ideias e, sobretudo, as soluções voltadas para as pessoas. Simplificar, promover e cuidar.

Esse é o foco. Essa turma de multi conexões, hoje reconhecida nacionalmente, batizamos de “Transformers”, os robôs alienígenas capazes de transformações incríveis e que trabalham guiados por alguns conceitos que estabelecemos internamente. São essas diretrizes que guiam a atuação da nossa equipe em prol da população do Recife.

*Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Conselheiro do Porto Digital e Procurador do Estado



-- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO A importância do descanso na vida moderna