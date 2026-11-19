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Com enunciados prolixos e uma prova idêntica para todas as carreiras, o Enem premia a resistência física e a leitura rápida, não o domínio dos conteúdos. O candidato acumula meses ou anos de estudo, abre o caderno de questões e encontra um volume desmedido de texto. Ao longo de cinco horas e meia, o principal exame de acesso ao ensino superior opera como um teste de exaustão. Dá-se valor à velocidade da leitura, e não a quem domina o assunto.

Para 90 questões por dia, além da redação no primeiro domingo, o candidato dispõe em média de três minutos por questão. Nesse intervalo, ele precisa ler e interpretar um texto-base extenso, avaliar cinco alternativas e preencher o gabarito. Por volta da terceira hora de prova, o desgaste reduz a capacidade de processamento. O resultado é direto: um estudante que domina análise sintática, termodinâmica ou geometria erra na reta final não por desconhecimento técnico, mas pela perda de retenção na leitura.

Boa parte dessa fadiga decorre da própria elaboração do exame. Sob a justificativa da contextualização, a banca sobrecarrega os enunciados com parágrafos de informações irrelevantes para o problema. Ocorre com frequência em questões de matemática ou ciências da natureza precedidas por textos literários ou notícias que poderiam ser descartados. Ademais, a dificuldade frequentemente decorre de construções semânticas dúbias nas alternativas, em vez da complexidade do conceito avaliado.

Esse impacto pode ser medido. Para evitar fraudes, o exame distribui quatro cadernos com as questões em ordens diferentes, o que cria um cenário ideal para análise de dados. Dados do próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) mostram que a posição de uma questão altera a chance de acerto: a taxa de respostas corretas para a mesma pergunta chega a cair 20% quando ela aparece no final da prova, em vez do início.

O modelo atual de avaliação reflete uma falha estrutural na grade curricular do ensino médio: exige o mesmo desempenho em todas as disciplinas por meio de uma prova unificada, ignorando a carreira pretendida pelo estudante. Esse critério desconsidera as necessidades de cada área. Um candidato a medicina não precisa do mesmo aprofundamento em matemática que um futuro engenheiro. Da mesma forma, quem pretende cursar engenharia não exige o nível de biologia cobrado na área da saúde. Até o final do século passado, o ensino médio priorizava as disciplinas diretamente relacionadas à área de interesse do aluno no ensino superior.

Essa padronização traz dois prejuízos diretos: desestimula jovens talentos retidos por disciplinas distantes de sua vocação e reduz a qualidade do ensino médio, hoje voltado a uma preparação superficial sobre múltiplos temas.

O Enem exige uma reformulação em duas etapas: uma primeira fase geral, centrada em linguagens e interpretação, e uma segunda específica para a área do curso pretendido, a exemplo de biologia e química para a saúde ou matemática e física para exatas. No entanto, para o Brasil atingir o padrão profissional de outros países, essa reformulação precisa vir acompanhada de uma evolução estrutural no próprio ensino médio.

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*Professor Titular da UFPE e membro titular das Academias Pernambucana e Brasileira

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