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Nos últimos meses vimos debatendo a situação de nossa engenharia brasileira. Na avaliação do MEC, somente 1 estudante de cada 100 obteve a nota máxima. Também, apenas 15 em cada 100 alunos de engenharia chegam ao fim do curso. Existem 9.700 cursos de engenharia civil no País e 79 milhões de vagas autorizadas. O resultado é óbvio. Há desinteresse pela profissão. Excesso de oferta de mão de obra. Baixa qualificação. Alta oferta e pouca demanda implica em baixos salários, precarização do emprego, pejotização da contratação, relações indignas de trabalho.

Está na hora de reagir. Essa hora começa hoje, 03 de julho de 2026. Eleições gerais no sistema CONFEA/CREA/MÚTUA. Vamos construir uma Nova Aliança. Um novo pacto profissional. Temos um juramento a cumprir. Servir a sociedade, aos profissionais e empresas de engenharia. E o faremos sem distinção de raça, cor, sexo, religião, crença política ou região do Brasil. Somos todos brasileiros e absolutamente iguais nos direitos e deveres. Todos e qualquer um pode assumir os cargos, postos e funções que desejar. Homens, mulheres, pretos, pardos, brancos, nordestinos, sulistas, de direita, esquerda, católicos ou pentecostais.

Vamos resgatar a qualidade de nosso ensino e mais ainda, os laços de amizade e cumplicidade que construímos lá atrás em nossas escolas de engenharia. Uma Residência Técnica para egressos do curso de engenharia civil, ou para profissionais já em atuação no mercado em áreas de especialização; mobilidade urbana, saneamento, infraestrutura ou edificações, recebendo uma bolsa de estágio ou de residência e tendo atividades em campo, é claro. Em parceria com empresas de engenharia que serão responsáveis pelo acolhimento dos residentes e o corpo de associados da ABENC/PE como tutores desses novos engenheiros, e mais ainda, a parceria de instituição de ensino pública e gratuita. O caminho da Residência Técnica será uma opção e a Certificação de Especialista para a área do conhecimento escolhida uma realidade.

A Nova Aliança é um chamamento a todos os profissionais para que participem das discussões dos temas que são importantes para engenheiros, agrônomos e geocientistas. Frente à frente poderemos debater e defender opiniões, pontos de vista, argumentar, construir um futuro conjunto. De igual para igual. A ABENC/PE traz agora a Residência Técnica para Engenheiros, a transparência das informações e os encontros presenciais em nossa sede da Agamenon Magalhães. Apresenta também a ampliação do esforço de fiscalização no enfrentamento aos leigos e ao exercício ilegal da profissão. A redução do valor da anuidade, a agilização de processos, a definição clara de competências e atribuições dos profissionais do sistema, enfim, um elenco enorme de temas que devem e podem ser resolvidos.

Para isso tudo, liderança é muito importante. Saber liderar é escutar a todos e a cada um. Jovens e nem tão jovens têm muito a contribuir. Colegas da Zona da Mata, do Agreste e dos Sertões. Profissionais das mais diversas modalidades, entidades de classe, sindicatos, instituições de ensino. Somos todos importantes. Mas, antes de tudo, devemos escolher entre nós aquele líder que, honorificamente, se disponha à honrosa missão. A construção da Nova Aliança precisa.

Sucesso nas eleições de hoje.



* Engenheiro civil, presidente licenciado da ABENC/PE, candidato a Presidente do CREA/PE.





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