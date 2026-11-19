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Como planejar o desenvolvimento econômico de um município quando as principais informações sobre sua economia chegam com dois anos de atraso? Essa é uma das dificuldades enfrentadas pela administração pública brasileira. Embora o Produto Interno Bruto (PIB) municipal seja fundamental para compreender a estrutura produtiva das cidades, sua defasagem limita a capacidade de acompanhar mudanças econômicas e orientar decisões no momento oportuno. Para enfrentar esse desafio, a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) desenvolveu, em 2026, o Indicador de Atividade Econômica Municipal de Pernambuco (IAEM-PE), uma ferramenta que permite acompanhar mensalmente a dinâmica econômica dos 185 municípios pernambucanos.

A metodologia utiliza modelos fatoriais dinâmicos, técnicas econométricas capazes de identificar movimentos comuns em diferentes variáveis econômicas. O indicador reúne informações sobre arrecadação tributária, movimentação financeira, emprego formal, comércio exterior e frota de veículos, transformando grandes volumes de dados administrativos em informações relevantes para o planejamento público. Os resultados de 2026 ajudam a revelar uma geografia econômica de Pernambuco que vai além da capital. Em janeiro, Caruaru registrava 91 pontos no IAEM-PE e Petrolina, 90, enquanto Jaboatão dos Guararapes alcançava 100 pontos. Ao longo do ano, porém, os dois importantes polos do interior avançaram: em agosto, Caruaru e Petrolina chegaram a 100 pontos, mesmo nível registrado por Jaboatão. Mais do que estabelecer um ranking entre municípios, essa evolução evidencia o dinamismo de diferentes centros econômicos pernambucanos e a importância das economias do Agreste e do Sertão na organização territorial do desenvolvimento estadual.

O comportamento também ilustra uma das principais vantagens do novo indicador. Enquanto estatísticas estruturais, como o PIB municipal, são essenciais para compreender o tamanho das economias locais, o IAEM-PE permite observar sua trajetória mês a mês. É essa maior frequência que possibilita identificar acelerações, desacelerações e mudanças na dinâmica econômica dos municípios com muito mais rapidez. As diferenças nas estruturas produtivas também ajudam a compreender essa dinâmica. Caruaru destaca-se pelo comércio, pelos serviços e pela integração com o polo de confecções do Agreste. Petrolina apresenta uma economia fortemente associada à fruticultura irrigada, à agroindústria e ao comércio exterior. Jaboatão dos Guararapes, por sua vez, beneficia-se de sua integração à economia metropolitana, com atividades industriais, comerciais e logísticas. A inovação não está apenas na metodologia.

A Condepe/Fidem disponibilizou um painel digital interativo e de acesso público, que permite consultar mapas, rankings, séries históricas e indicadores municipais. A ferramenta amplia a transparência e democratiza o acesso à informação, oferecendo a gestores, pesquisadores, empresários e cidadãos uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento econômico de Pernambuco. O reconhecimento científico da iniciativa também veio em 2026, quando o trabalho que fundamentou a metodologia do IAEM-PE recebeu premiação no II Congresso do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento (Conseplan), destacando o potencial da pesquisa aplicada para aprimorar a gestão pública brasileira. Mais do que uma inovação tecnológica, o IAEM-PE representa um avanço na capacidade institucional de produzir conhecimento aplicado ao planejamento territorial. A possibilidade de acompanhar a economia municipal com maior frequência contribui para identificar oportunidades, antecipar problemas e aperfeiçoar a formulação e a avaliação das políticas públicas. O desafio do planejamento público não é apenas compreender o que aconteceu, mas identificar o que está acontecendo para decidir melhor o que fazer. Transformar dados em inteligência e inteligência em decisões é um dos caminhos para construir um Pernambuco mais desenvolvido e menos desigual. O painel do IAEM-PE está disponível em: https://monitoramento.sepe.pe.gov.br/iaem/



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**Presidente da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - Condepe/Fidem



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