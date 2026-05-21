Uma orquídea para Mônica

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Acordei às cinco horas. Meu pai, no seu outono, também tinha esse hábito. As brumas não tinham se dissipado ainda. A luz do Nordeste apenas começava a se infiltrar nas dobras das cortinas. Fui até a sala. Olhei para além do Capibaribe. Que continuava a deslizar sua fúria domada. E surpreendi-me com a pintura renascentista no horizonte. O sol operava o parto do sábado. Tons de vermelho, qual camadas de esperança, eram docemente descartadas com a descoberta do azul.

Passei na estante. E apanhei uma revista sobre cinema. De fevereiro de 2022. E reli chamada de matéria sobre a morte da atriz italiana, Mônica Vitti. Imediatamente, uma cordilheira de lembranças plásticas, primaveris, europeias, inundou minha mente. Cineastas, Antonioni, filmes, ator Marcello Mastroianni, o Leão de Veneza ganho por ela em 1995.

Há pessoas cuja imagem representam países. Ou épocas. Os Beatles são a Inglaterra. Messi é Barcelona. Tom e João Gilberto são a Bossa Nova. Jackson Pollock é a pintura abstrata contemporânea. E há Mônica Vitti. Formada na Academia de Arte Dramática de Roma, trabalhou com Alberto Sordi, Ettore Scola e com o espanhol, Luis Buñuel, em “O Fantasma da Liberdade”.

Foi com Antonioni que ela celebrou a renovação do cinema italiano. Na trilogia “A Noite, O Eclipse e A Aventura”. Numa circunstância dramática e criativa da arte na Europa, no após Segunda Guerra. Se o surrealismo foi o signo do terremoto cultural que abalou a França, o neorrealismo no cinema foi a marca que identificou a cultura na Itália.

Mas, em minha memória afetiva, Mônica Vitti foi emblema. Peculiar. Porque as atrizes italianas, especialmente Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Claudia Cardinali, eram solares. Com a intensidade própria da costa Amalfitana. Ou dos campos ondulados da Toscana. Com risos meridionais. E modos espontâneos como a emoção certificada das romanas.

Mônica Vitti, não. Começa que ela tinha na pele uma transparência nórdica. Trazia uma aura de contenção religiosa. Só aparente. Porque, diante da câmera, ela assumia uma naturalidade feita de puro talento. Seus desempenhos lhe conferiram prêmios. E, também, o respeito de colegas, de diretores e do público.

Mas Mônica Vitti era sobretudo um mistério. Como se ocultasse sua expressividade em sutilezas. Para desabrochar na sedução de um conto de Alberto Moravia. Ou no deslumbre de uma gôndola em Veneza. Porque assim é a Itália. Um perfeito mistério. A Itália é sonora, todos sabemos. Mas, de repente, os italianos se fazem silentes. E despertam com as cordas barrocas de Vivaldi. Ou com a energia do Nabuco, de Giuseppe Verdi. Mônica Vitti era um mistério italiano. Somente desfeito no devaneio dos que, como eu, navegou nas águas de Rimini, com a nave de Federico.

Os neolatinos estão reunidos em torno da loba de Roma. Todos, primos entre si: italianos, espanhóis, portugueses, brasileiros. Os italianos, alegres e gestuais; os espanhóis, dignos e solenes; os portugueses, melancólicos e crentes; os brasileiros lúdicos e apaixonados. Cada um com sua vocação. E sua arte. Mas confesso que há, na Itália, uma joia marinha, destino transcendente, que nos transporta para uma Atlântida rediviva: Veneza. Tive a chance de visitá-la. E, a cada vez, recebi um choque de beleza ! Um susto de encanto ! Como se mergulhasse numa quimera.

Numa das vezes em que lá estive, caminhava, à noite, com Ceça. Qual flâneur Baudelaireano. Curtindo paisagem inusitada em que se sobrepõem água, arquitetura e o céu. Que protege a polis, etérea, concreta, líquida, eterna. Uma invenção da natureza certificada pela inspiração divina. O desenho arquitetônico veneziano é mescla de estilos bizantino, gótico e renascentista. Pois Veneza foi desejo mercantil que atraiu gente de toda parte.

De repente, ouvimos um som de cordas, violinos, cellos. E, como seguidores de claves musicais, fomos levados pela melodia. Entramos numa capela. Pegamos um folheto que explicava tratar-se de peça de Vivaldi (1678-1741). Um quinteto interpretava uma de suas obras. O sensível estava no olhar, no escutar, no coração. E no ar que respiramos. Deixamo-nos ficar. Enlevados pelo adágio de sentimento atemporal. O belo da vida pôde ser visto, ouvido, vivido. Tocado com a mão.





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