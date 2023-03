Uma simples transferência de responsabilidades

A- A+

“A República” é um texto de Platão, escrito possivelmente por volta de 380 a.C. Na narrativa do filósofo, Sócrates está sempre presente e Platão dialoga com seu mestre sobre a busca por uma forma de governar que atenda a todos e, para isso, é necessário esclarecer o que é a Justiça em si. São apresentadas formas de governar uma “cidade”, a divisão dos poderes e os tipos de caráter que devem predominar entre os ocupantes de cargos públicos. Por ser uma forma ideal de governo, a República pode ser considerada a primeira utopia política registrada no Ocidente.

Estamos, neste momento, em Pernambuco, fugindo da utopia de um Estado que cumpriria, em tese, a segurança do cidadão. Existe uma consternação coletiva lamentando o sofrimento de mais três jovens e suas famílias, dentre mais de sessenta, que padecem por ataque de tubarões nas nossas belas praias. Isso nos lembra do acontecido, em um passado muito recente, ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista brasileiro Bruno Pereira, que partiram da cidade de Atalaia do Norte, para uma viagem à região do Vale do Javari, fora do território indígena, no extremo oeste do Amazonas, na fronteira com o Peru. Bruno, que pilotava a embarcação, transportava Dom, para uma entrevista com integrantes da EVU (Equipe de Vigilância) da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), que estava no Lago Jaburu. Eles foram mortos por garimpeiros, a mando de seus patrões, receosos de terem o seu garimpo “ilegal”, com a conivência das autoridades constituídas, expostos.

Os mortos foram acusados pelo governante de plantão, um reconhecido genocida, que as vítimas foram a lugares não seguros e colocaram as suas vidas em risco, por livre e espontânea vontade. Com o cinismo habitual, o Presidente transferia a responsabilidade do Estado em proteger os cidadãos para a ousadia dos pesquisadores em enfrentar o perigo, fugia da responsabilidade e ainda protegia os mandantes do duplo homicídio, pessoas de sua amizade. No caso do ataque dos tubarões, as autoridades governamentais tentam transferir a responsabilidade do banho de mar em áreas sabidas perigosas, para as próprias vítimas. Ora, quantos países que agrediram a sua fauna, invadiram o habitat natural dos habitantes da terra e dos mares, viram os tubarões buscar alimentos nas praias e conseguiram lidar com esse perigo, cumprindo a missão do Estado em proteger as vidas dos cidadãos? Foram corajosos, interditaram as praias e investiram na ciência e na tecnologia para garantir vidas.

As autoridades locais tentam, ao arrepio da obra de Platão, driblar o que é a Justiça em si. A República pode ser considerada a primeira utopia política registrada no Ocidente, mas, mortes e mutilações de pobres banhistas são dadas de realidade, não existe nada utópico nessa triste constatação. O Estado que não valoriza a ciência teve exemplos recentes negacionistas que levaram o país a perder mais de 600 mil habitantes. No momento que o governo federal fortalece a ciência, recompõe o orçamento do ministério e equipa a sua inteligência com os nomes mais respeitáveis do saber do país, o governo de Pernambuco ainda não demonstrou interesse nessa área estratégica para manutenção da vida, da promoção da qualidade de vida e mantém acéfala a FACEPE, o braço do fomento à ciência, tecnologia e inovação dos pernambucanos.

A FACEPE é o órgão que assessora o governo a construir as políticas públicas com base em evidências científicas. Estamos já no mês de março e cientistas não foram ainda indicados para a presidência e diretorias do órgão. A FACEPE foi a primeira agência de fomento do norte e nordeste, criada com as ideias e total apoio do saudoso governador Miguel Arraes. Ele se deleitava em reunir a massa crítica pensante do Estado para discutir projetos científicos para beneficiar a sociedade. Foi o mesmo governador que desafiou os dirigentes da antiga Fundação de Ensino de Pernambuco, FESP, a se tornar a Universidade de Pernambuco. Injusto seria não mencionar o prefeito Pelópidas da Silveira, que criou o ITEPE, o Instituto de Tecnologia de Pernambuco. Estamos nos atrasando nesse quesito e a proteção dos cidadãos contra a invasão de tubarões no litoral Pernambucano, interrompido com a prematura morte do cientista Fábio Hazin, por COVID -19, nos deixou descobertos.

Foi a FACEPE a agência que apoiou com os recursos requisitados pelo saudoso cientista, os seus projetos promissores. Com muita esperança ouvimos hoje, o Magnífico Reitor da UFRPE, professor Marcelo Carneiro Leão, informar que o grupo de pesquisa que trata desse tema deu continuidade aos projetos, mas, nesses últimos dois anos, sentimos imensamente a falta do competente pesquisador que nos deixou, vítima do negacionismo da ciência, na busca por recursos para a manutenção do seu barco e dos insumos necessários para a prevenção desses desastres, que tanto comovem a sociedade, causam sofrimento às vítimas e abate os familiares. Vamos lembrar como “A República “apresenta a forma de governar, a divisão dos poderes e os tipos de caráter que devem predominar entre os ocupantes de cargos públicos, 1643 anos depois do diálogo de Platão com Sócrates.

*Professora Titular da Universidade de Pernambuco e Membro da Academia Pernambucana de Ciências

