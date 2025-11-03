Uma tragédia sem fim

A- A+

No início dos anos 1980 comecei a trabalhar no “Globo” como repórter. A gente fazia de tudo um pouco. A redação velha tinha mesas com máquinas de escrever em filas de três. Na minha época, éramos Tim Lopes, Marcelo Beraba e eu. Repórter fazia de tudo um pouco. Fui apresentado ao mundo cão. Ou melhor: à vida como ela é, sem retoques ou maquiagem.

Ainda vivíamos na ditadura militar, governo Figueiredo, e mesmo com a “abertura lenta, gradual e segura”, a repressão era implacável. Fui perseguido pelo então secretário de Segurança, general Waldir Muniz, porque entrei disfarçado no Manicômio Judiciário e entrevistei uma moça presa por tráfico de maconha e torturada pela polícia com uma cobra jiboia.

Durante alguns anos cobri tragédias, como deslizamentos nos morros do Rio, chacinas, guerras de traficantes, assaltos, entrevistei bandidos famosos, bicheiros e fiz reportagens dentro de penitenciárias. Mais tarde, cobri a chacina de Vigário Geral e o assassinato de Daniela Peres. Nestes últimos 40 anos, tudo mudou para pior.

A pobreza como ativo político ficou cada vez mais feia, mais manipulada, vulnerável à criatividade dos que querem eternizá-la, seduzida pela demagogia e seus paliativos, bilhões injetados todos os anos no social, para que nada mude. Me lembro de uma conversa com o então vice-governador do Rio, Darcy Ribeiro, no seu gabinete. Ele discorria sobre os CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública por ele criados e que tomaram vida a partir da prancheta de Oscar Niemeyer. “As pessoas precisam entender que até os 12, no máximo 14 anos, conseguimos resgatar os meninos, transformá-los em cidadãos ao invés de entregá-los para o crime. Depois desta idade fica muito difícil”, argumentou Darcy. Sempre achei admirável o fato de ele enxergar a pobreza como um mal a ser superado, nunca como ativo político.

Naquele tempo, ainda era possível solução na base do amor para a tragédia carioca, agora nacional. Era exatamente o que Darcy Ribeiro tinha em mente com suas escolas de tempo integral, com esporte, comida boa e assistência médica e dentária, onde os meninos ficariam o dia todo. Uma forma inteligente de esvaziar as ruas. Infelizmente a proposta de Darcy e Brizola não foi adiante. E a situação continuou piorando ano a ano.

O Rio de Janeiro e outros estados como Ceará, Amazonas e Bahia estão divididos entre o poder dos narcos e o poder público. E há um claro desequilíbrio de forças, como aconteceu na última operação policial do Rio, quando a bandidagem bombardeou a polícia com drones, igualzinho acontece na guerra da Ucrânia e no Oriente Médio.

Chegamos a um ponto terrível, porque não há volta. Quem mora no asfalto tem uma vaga ideia da realidade dos morros e das comunidades pobres do Rio. Não convivem com a tirania dos traficantes e milicianos que ali reinam. Nem são obrigados a seguir suas leis, servir de escudo humano e entregar seus filhos para as tropas do crime.

Há um estado de guerra permanente nas favelas. Um narcoestado é um estado de terror. Sempre será. Subjuga tudo e todos para que seja feita sua vontade. Infelizmente chegamos a uma encruzilhada: ou a sociedade enfrenta o narcoestado ou será engolida por ele. Não se trata apenas de drogas, mas de tráfico de armas, de falsificação de combustível, bebidas, controle do gás de cozinha, da TV a cabo, do transporte público e até da construção de imóveis.

Thomas Sowell diz que o estado deve ser forte para reprimir a minoria que impede a maioria de estudar, trabalhar, progredir. Aqui ocorre o contrário. A fraqueza e a omissão esvaziaram a solução do amor. Não há mais como tratar a bandidagem na base do carinho, como se fossem pessoas normais. Não são. Nunca serão. Criminoso é alguém sem limites, sem escrúpulos morais ou arrependimento. A vida nada vale e quanto maior o poder deles, mais cedo a morte leva os meninos. Ou se joga duro ou se joga duro. Não há alternativa.

No fim de maio de 2002, poucos dias antes do meu amigo Tim Lopes morrer assassinado, nós jantamos no Cervantes, em Copacabana. Ele me contou sobre a matéria que faria na Vila Cruzeiro, na Penha, mostrando o poderio do tráfico, disfarçado e com uma microcâmera. Pedi que esquecesse aquilo, argumentei que ele já estava velho (51 anos) para aquele tipo de reportagem, o risco era grande demais. “Só eu faço este tipo de coisa na Globo”, respondeu encerrando o assunto. Saí daquele jantar com o coração apertado. Foi a última vez que vi o Tim, meu amigo de décadas. Quando ele sumiu, minha previsão virou realidade.

O Brasil tem 156 milhões de eleitores. Destes, 32,6% têm baixo ou baixíssimo nível de escolaridade e 44,82% passaram pelo ensino médio. Juntos são 77,4%. Apenas 10,7% têm curso superior. O grosso deste eleitorado tem entre 25 e 54 anos. Uma população com baixa renda, escolaridade sofrível e baixa capacidade cognitiva.

Poucos sabem ler e escrever corretamente e a maioria se informa pelas redes sociais. Será muito difícil mudar o país com um eleitorado como este, porque a pouca educação e os baixos salários levam as pessoas a se preocuparem muito mais com o curto prazo; querem tudo para ontem. Assim caminha o Brasil, perdendo a cidadania para os narcos e obrigando a pobreza a viver uma tragédia sem fim entre sangue e lágrimas, violência e tirania.







