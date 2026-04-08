Unir esforços de todas as partes para salvaguardar a paz e a estabilidade mundiais

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Em 31 de março de 2026, o membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, realizaram conversações com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar em Beijing. As duas partes trocaram opiniões sobre a situação no Golfo Pérsico e no Oriente Médio e apresentaram as seguintes propostas:



1. Cessação imediata das hostilidades: a China e o Paquistão pedem a cessação imediata das hostilidades e os máximos esforços para impedir que o conflito se espalhe. A assistência humanitária deve ser garantida a todas as áreas afetadas pela guerra.



2. Início das negociações de paz o mais rápido possível. A soberania, integridade territorial, independência nacional e segurança nacional do Irã e dos Estados do Golfo devem ser protegidas. Diálogo e diplomacia são as únicas opções viáveis para resolver conflitos. A China e o Paquistão apoiam as partes relevantes na iniciação das negociações, com todas as partes comprometendo-se com a resolução pacífica das disputas e abstendo-se do uso ou da ameaça de uso da força durante as negociações de paz.



3. Segurança de alvos não militares. O princípio de proteção de civis em conflitos militares deve ser respeitado. A China e o Paquistão fazem apelo às partes envolvidas no conflito para que parem imediatamente os ataques contra civis e alvos não militares, cumpram plenamente ao Direito Internacional Humanitário e parem de atacar infraestruturas importantes, incluindo instalações de energia, dessalinização e eletricidade, além de infraestruturas nucleares para fins pacíficos, como usinas nucleares.



4. Segurança das rotas de navegação. O Estreito de Ormuz, junto com suas águas adjacentes, é uma importante rota global de navegação para mercadorias e energia. A China e o Paquistão pedem às partes para protegerem a segurança dos navios e tripulantes encalhados no Estreito de Ormuz, assegurarem a passagem rápida e segura de embarcações civis e comerciais, e restabelecerem, o mais rápido possível, o tráfego normal na região.



5. Primazia da Carta das Nações Unidas. A China e o Paquistão pedem esforços para praticar um verdadeiro multilateralismo, fortalecer conjuntamente a primazia das Nações Unidas e apoiar a conclusão de um acordo para estabelecer um quadro de paz abrangente e alcançar uma paz duradoura baseada nos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional.



As cinco iniciativas acima são abertas. Acolhemos com satisfação a participação ativa de todos os países e organizações internacionais, incluindo o Brasil, para que, em conjunto, contribuam para o rápido restabelecimento da paz e da estabilidade na região do Golfo e do Oriente Médio.







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