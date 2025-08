Unir trilhos, conectar futuros: a vocação da Transnordestina

A- A+

Grandes projetos de infraestrutura são a materialização de um sonho coletivo. A Ferrovia Transnordestina é a promessa de trilhos que não apenas transportam riquezas, mas que conectam pessoas, encurtam distâncias e tecem um futuro de prosperidade compartilhada. É com este espírito, de quem zela por um legado construído ao longo de 60 anos, que o GERE participa desta importante reflexão sobre os rumos da ferrovia.



O debate atual sobre a alocação de seus recursos e cronogramas nos convida a exercitar nossa melhor capacidade de diálogo e planejamento estratégico. A sabedoria ensina que o desenvolvimento mais sólido e perene é aquele que floresce de maneira equilibrada, distribuindo oportunidades e fortalecendo os múltiplos polos de crescimento da nossa região. Uma visão que privilegia a complementaridade entre os estados é o caminho mais seguro para que todo o Nordeste avance.



Nesse contexto, instituições como a Sudene desempenham um papel vital ao promoverem essa visão panorâmica e integrada, assegurando que o interesse maior do desenvolvimento regional prevaleça, com a isenção e a competência técnica que lhes são características.

Pernambuco, assim como seus estados vizinhos, oferece ao Brasil ativos de imenso valor, como o Complexo de Suape. Conectar esta e outras infraestruturas portuárias do Nordeste Oriental à malha ferroviária nacional não é uma questão de benefício local, mas de maximizar um potencial que pertence a todo o país. É uma oportunidade de ouro para ampliar nossa competitividade global. A revalidação do trecho Salgueiro-Suape, que celebramos, precisa agora ganhar corpo e ritmo, transformando-se em realidade.



Acreditamos, com convicção, que os eixos da ferrovia que se destinam ao Ceará e a Pernambuco não são projetos concorrentes, mas sim partes de um mesmo corpo, destinados a operar em sinergia. O sucesso de um fortalece e justifica o do outro. O verdadeiro desafio não é escolher entre um ou outro, mas sim encontrar os caminhos para viabilizar ambos, somando esforços e construindo pontes.



O GERE estende um convite a todas as lideranças empresariais e políticas da região para que, juntos, possamos consolidar a Transnordestina como um projeto de união. Que a competição saudável entre nossos portos e polos econômicos se dê sobre trilhos de cooperação. Este é o futuro que desejamos e pelo qual Pernambuco se dispõe a trabalhar, com o espírito construtivo e a vocação para o diálogo que sempre nos definiram.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também