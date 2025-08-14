Usar de novo para salvar o mundo: Second Hand ganha protagonismo no combate à crise climática

A- A+

Toda roupa tem uma história. E quando a gente prolonga essa história, está ajudando a construir um futuro mais sustentável. No dia 25 de agosto, celebramos o Dia Mundial do Second Hand, uma data simbólica que chama atenção para a importância do consumo consciente e do reaproveitamento de roupas. E por que isso importa tanto? Porque o planeta está sofrendo os efeitos de uma indústria da moda que ainda insiste em operar no modelo do descarte.

A moda é responsável por cerca de 10% das emissões globais de carbono, segundo dados da ONU Meio Ambiente — mais do que todos os voos internacionais e transportes marítimos combinados. Além disso, consome 93 bilhões de metros cúbicos de água por ano, o suficiente para abastecer milhões de pessoas. E o pior: menos de 1% das roupas descartadas são reaproveitadas como matéria-prima para novas peças. O restante vira lixo, em aterros ou incineradores. Quando a gente escolhe reutilizar uma roupa em vez de descartá-la, está reduzindo emissões, economizando água e evitando que mais peças virem lixo. O impacto é real e imediato.

É por isso que iniciativas como o Repense Reuse, da Humana Brasil, vêm ganhando espaço e relevância. Com mais de 500 contêineres de coleta espalhados por quatro estados brasileiros (BA, SE, PE e DF), o projeto oferece uma solução prática para o descarte consciente de roupas e têxteis.

Celebrar o Dia Mundial do Second Hand é também reconhecer o crescimento desse mercado. No mundo, o setor deve ultrapassar US$ 200 bilhões até 2026, segundo o ThredUp Resale Report. No Brasil, movimentou R$ 5 bilhões só em 2023, com crescimento médio de 25% ao ano. Ou seja: reutilizar está deixando de ser exceção e se tornando hábito — e isso muda tudo. É urgente que a moda deixe de ser descartável. Quando reaproveitamos uma roupa, estamos dizendo não ao consumo inconsciente e sim à preservação do meio ambiente e à valorização humana.

Com a realização da COP30 em 2025, em Belém do Pará, o Brasil ganha protagonismo no debate climático global. Esse cenário reforça a urgência de incluir a pauta do reaproveitamento têxtil entre os temas discutidos, já que a indústria da moda exerce grande pressão sobre os recursos naturais do planeta e o volume de resíduos têxteis descartados segue em crescimento. É necessário repensar padrões de consumo e incentivar soluções circulares para reduzir os impactos desse setor.

A chamada moda circular — que envolve prolongar o uso, reparar, transformar, reaproveitar e revender — precisa sair do discurso e entrar nas nossas decisões do dia a dia. E o projeto Repense Reuse é prova de que isso é possível, viável e transformador. Hoje, mais do que nunca, precisamos repensar nossa relação com o consumo. A roupa que você doa pode ganhar uma nova vida, evitar a produção de novas peças poluentes e ainda gerar benefícios sociais. Sim, usar de novo pode salvar o mundo. A sustentabilidade não está só no que compramos, mas em como escolhemos viver. Repensar, reutilizar e compartilhar são verbos que salvam o planeta.







