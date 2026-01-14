Vacinação reforça a proteção contra doenças comuns no verão

A- A+

Com a chegada do verão, cresce a circulação de doenças que encontram nessa estação condições favoráveis para se espalhar. Calor intenso, chuvas frequentes e maior convivência social contribuem para o aumento de casos de dengue, gripe, pneumonia e infecções respiratórias, especialmente entre crianças e idosos. Diante desse cenário, especialistas reforçam que a prevenção é o caminho mais eficaz para reduzir riscos, e a vacinação ocupa papel central nessa estratégia.

A dengue é uma das principais preocupações do período. Febre alta repentina, dores no corpo, náuseas e manchas na pele estão entre os sintomas mais comuns e exigem atenção, sobretudo quando evoluem para sinais de gravidade, como dor abdominal intensa ou sangramentos. Medidas como eliminar focos de água parada e usar repelente continuam fundamentais, mas a vacinação se soma como uma ferramenta importante na redução de casos graves e internações. Ao ampliar a proteção coletiva, a imunização ajuda a minimizar impactos sobre o sistema de saúde em uma época historicamente marcada pelo aumento da demanda.

As infecções respiratórias também merecem destaque. Mesmo no verão, quadros de gripe e pneumonia seguem presentes e podem evoluir rapidamente, sobretudo em idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Febre, tosse, dor no corpo e mal-estar são sinais frequentes. A prevenção passa por hábitos simples, como higienizar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados e evitar contato com pessoas doentes, mas a vacinação antigripal segue como a forma mais eficaz de reduzir infecções, afastamentos e hospitalizações.

Entre as crianças, a bronquiolite exige atenção especial. Caracterizada por chiado no peito, dificuldade para respirar e recusa alimentar, a doença pode levar a complicações importantes nos primeiros meses de vida. Além dos cuidados básicos, avanços recentes incluem estratégias de proteção que envolvem vacinas indicadas para gestantes e idosos, além de anticorpos aplicados diretamente nos bebês, reforçando a defesa nessa fase mais vulnerável.

Em um período marcado por maior circulação de vírus e bactérias, manter o calendário vacinal em dia é uma decisão que impacta diretamente a saúde individual e coletiva. Planejar a proteção antes e durante o verão contribui para reduzir infecções, internações e complicações, garantindo uma estação mais segura para toda a família.







