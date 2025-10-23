A- A+

Nunca vi um título tema tão adequado para a plateia brasileira, acostumada que está em assistir e praticar dentro ou fora da ficção a máxima “vale tudo”, tudo mesmo, nos costumes, no comportamento, seja por bem, ou por mal, indo ou vindo vale tudo, não pode! E pra poder? Não vale, é pra valer? O voto foi desfavorável, e daí? Foi favorável, não tem problema vamos vetar, afinal vale tudo, da novela à vida real.

Será que esse é o novo normal, ou será que estamos enganados, será que desde sempre foi assim e nos acostumamos, por incrível que pareça tenho dúvida, talvez só tenhamos percebido agora, graças ao sucesso da novela na TV, que roubou a cena no país, que de tão perfeita o público transformou em realidade, seja para criticar, ou copiar a ficção é a cara do Brasil se olhando no espelho, e afirmando em silêncio para si mesmo eita! Sou eu!

Aliás, o fenômeno “Vale tudo” é global, não respeita regras e muito menos fronteiras, direitos legalmente constituídos, passa por cima, vale tudo com tudo, vulgariza o humanitário, a ética, a razão, despreza a civilidade, a paz interna e externa.

No pacote do vale tudo estão os episódios de hoje, versão atualizada dos acontecimentos de ontem, Israel x Palestina/Hamas, Rússia x Ucrânia, Venezuela x EUA, e dezenas de outros, vale tudo, até matar, ou melhor, o vale tudo desconhece as palavras, afeto, ternura, os princípios religiosos, o temor ao castigo pelos pecados mortais cometidos, o vale tudo é demoníaco, execrável, não vale nada.

Pior do que a constatação da tragédia global, que aponta para coisa pior, é a percepção da indiferença, o tanto faz como tanto fez, de cunho particular ou universal, a crença de que essa é a regra predominante desde que o alvo não seja aqueles que praticaram, ou tem praticado o principio do vale tudo, vale tudo pros outros já pra mim é diferente e ai de quem pensar outra coisa, vale tudo é daqui pra lá e jamais de lá pra cá.

Diante disso, faz-se urgente e necessário que se deflagre uma reação à altura capaz de se contrapor à ameaça que se configura comprometendo o amanhã global, é preciso que as manifestações coletivas reunindo ao redor do mundo multidões de todos os credos e cores, ganhem corpo, chamando a atenção das lideranças globais de que já deu, basta! A prática do vale tudo não vale a pena nem em pensamento.

Talvez a inteligência artificial tão em voga, desprovida de sentimentos inibidores de gestos e atitudes desumanas possa contribuir para atenuar a dramática situação que estamos assistindo e vivenciando, vez que a humanidade está envenenada pelo vírus do mau, da bestial perversidade, verdadeira epidemia do vale tudo que não presta, é a vida!



