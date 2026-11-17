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Quem já acompanhou um familiar internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sabe o quanto a experiência é angustiante. Naqueles momentos, a confiança na equipe médica é fundamental. Por trás de cada decisão clínica estão anos de formação, conhecimento especializado e a responsabilidade de cuidar de pacientes em condições de extrema gravidade.



Essa responsabilidade ajuda a explicar o sentimento que deu origem à campanha “Orgulho de Ser Intensivista”, lançada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).



Com o mote “Aqui é o meu lugar”, reafirmamos o papel do médico intensivista na condução das UTIs e defendemos o reconhecimento de uma especialidade que exige preparo específico, atualização permanente e capacidade de tomar decisões sob pressão.



Esse apelo se inspira em dados que soaram um sinal de alerta. Embora o Brasil tenha ampliado em 53% o número de leitos de UTI entre 2016 e 2025, passando de 47,8 mil para 73,1 mil, essa expansão física não resolveu os problemas de funcionamento dessa rede.



Um inquérito realizado pela AMIB, em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), com a participação de 2.338 médicos que atuam em UTIs, identificou dificuldades que não podem ser ignoradas. Entre elas estão esgotamento profissional, precarização de vínculos de trabalho, jornadas exaustivas e limitações de infraestrutura, especialmente na rede pública.



Embora o levantamento tenha ouvido médicos, os mesmos problemas afetam enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, fonoaudiólogos, odontólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e técnicos de equipes multiprofissionais das UTIs.

Também preocupa a contratação de médicos sem formação específica para funções que exigem conhecimentos próprios da Medicina Intensiva.



Evidentemente, a busca pela redução de custos não pode se sobrepor à qualificação das equipes e à segurança dos pacientes.



Essas questões estiveram entre os assuntos discutidos por intensivistas de todo o país, reunidos na capital pernambucana, durante o 31º Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva. Como resultado, apresentamos a Carta de Recife, que reúne propostas para melhorar a assistência aos pacientes críticos e preparar as UTIs brasileiras para os próximos anos.



O envelhecimento da população, a maior frequência de doenças crônicas e a demanda por atendimentos de alta complexidade exigem planejamento. Precisamos reduzir formas de desigualdades no acesso às UTIs, ampliar o preparo de especialistas, aperfeiçoar condições de trabalho e assegurar recursos suficientes para o funcionamento dos serviços.



Há também uma questão que merece atenção especial: a saúde de quem cuida. Médicos submetidos a jornadas excessivas, sem descanso adequado e sob permanente pressão emocional precisam encontrar nas instituições condições para exercer sua profissão sem comprometer o própria bem-estar. Prevenir o esgotamento profissional deve fazer parte das políticas de qualidade e segurança assistencial.



Assim, a Carta de Recife apresenta propostas concretas nessas áreas e será levada ao conhecimento de gestores e autoridades. Esperamos que sirva de referência para decisões para superar a realidade descrita.



Para nós, que escolhemos a Medicina Intensiva, dizer “Aqui é o meu lugar” expressa satisfação pela profissão que exercemos e consciência das responsabilidades que assumimos.



Queremos continuar ocupando esse lugar com a qualificação e as condições necessárias para oferecer o melhor cuidado possível. Sabemos que o paciente que chega a uma UTI precisa encontrar mais do que um leito disponível. Ele precisa de uma equipe preparada, estrutura adequada e assistência segura. É por isso que defendemos essas mudanças.

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