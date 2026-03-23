Vamos falar sobre o corretor ortográfico no WhatsApp?

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Você já se viu em alguma situação constrangedora em que o seu corretor ortográfico, no iOS ou no Android, resolveu trocar, por conta própria, uma palavra que você escreveu corretamente do ponto de vista ortográfico, do ponto de vista do que você queria dizer, mas, mesmo assim, o seu corretor ortográfico decidiu trocar aquela palavra em especial por conta própria. Sem revisar o que você escreveu, o seu dedo clica no botão, sem se dar conta do que acabou de enviar. Isso acontece porque o seu WhatsApp não procura apenas corrigir letras trocadas, mas ele faz uma tentativa de “antecipação semântica” que, muitas vezes, ignora o contexto real da frase.

O seu corretor de WhatsApp - e talvez você não soubesse disso - usa, sim, a IA para prever o que você quer dizer. Os teclados modernos usam formas de aprendizado de máquina, o tal do Machine Learning, tão celebrado nos meios técnicos dos laboratórios de IA que trabalham com “Redes Neurais Artificiais”, cada vez mais sofisticadas, no que podemos chamar de Era Pré- Computação Quântica. A máquina, embutida no seu corretor, trabalha com probabilidade estatística e não com a sua compreensão de mundo. E vejam só o que isso significa porque, talvez, seja assustador para você: se você escreve uma palavra correta, mas que o sistema considera "rara" ou "pouco provável" naquele contexto para a média dos usuários, ele a substitui por uma mais "comum", mesmo que isso destrua o sentido da sua frase.

Aconteceu comigo em um ambiente familiar informal, já que eu, antes de enviar qualquer mensagem profissional, tomo o cuidado de revisar, mesmo que isso signifique um atraso de 5 segundos no envio da minha mensagem. Mas, no ambiente familiar, eu não preciso estar tão concentrada. Aconteceu que a minha prima fez uma cirurgia relativamente grande e precisaria ficar um bom tempo em repouso.

Pausa semântica

No Nordeste, especialmente em Pernambuco, nós usamos o verbo “trelar” para nos referirmos ao comportamento infantil e à agitação. É o que poderia ser traduzido para o resto do país como travessuras ou peraltices. Particularmente, no Recife, usamos o termo para nos referirmos àquelas crianças “danadas”.

Voltando ao caso da cirurgia da minha prima, quis mandar um carinho quase maternal para ela e disse: “Você agora precisa de repouso, então não vá trelar!” E cliquei em enviar. A resposta dela me fez voltar ao meu texto para tentar entender o que ela havia entendido.

É exatamente o que você está pensando: o corretor do WhatsApp não tem a percepção da diversidade linguística em nosso país e trocou a palavra “trelar” pelo que “você sabe exatamente o quê”. Claro, morri de vergonha, mesmo sendo minha prima. E eu vejo que o corretor do iOS ainda não sabe o que é “trelar” pois, enquanto escrevo este texto, ele assinalou com linhas vermelhas esse verbo tão comum para os recifenses, porém desconhecido para o iOS e para o meu WhatsApp. E aconteceu todas as vezes que eu o escrevi fazendo com que eu lembre do meu constrangimento, mesmo no ambiente familiar.

Se você está curioso pela resposta da minha prima ao meu carinho maternal…

“Ah, Nanda, eu não vou poder fazer isso pelos próximos três ou quatro meses…”







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