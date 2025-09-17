Varra as migalhas: como a sua autoestima pode salvar sua vida

A- A+

Setembro Amarelo é um convite para você olhar para dentro. O suicídio é uma realidade dura, mas falar sobre ele salva vidas. Pesquisas da Organização Mundial da Saúde mostram que cerca de 90% dos casos estão ligados a transtornos mentais — e um dos fatores mais frequentes é a baixa autoestima, o sentimento de não pertencimento, de inadequação.

Mas eu quero te dizer algo: falar de autoestima não é luxo, é saúde pública. Quando você se cuida, pratica o amor-próprio e fortalece seu valor interno, cria uma barreira contra o desespero silencioso. Uma pessoa que se reconhece como valiosa sente-se mais capaz de pedir ajuda, criar redes de apoio e buscar alternativas para além da dor.

É isso que defendo no Xô Migalhas. “Varrer as migalhas” é se livrar do que te faz aceitar menos do que você merece, substituindo por autoestima, posicionamento e comunicação assertiva. E isso não é teoria distante. Estudos publicados no Journal of Affective Disorders mostram que trabalhar autoestima e habilidades de comunicação reduz sintomas depressivos e pensamentos suicidas.

A comunicação assertiva é um pilar desse processo. Quando você aprende a dialogar consigo e com o mundo de maneira positiva, estabelece limites saudáveis e constrói relações mais equilibradas. Esse é um caminho para um posicionamento mais seguro, essencial para atravessar crises emocionais.

Setembro Amarelo nos lembra que não basta dizer “a vida importa”; é preciso oferecer ferramentas para que cada um perceba e sinta isso. Ao fortalecer sua autoestima e varrer as migalhas emocionais, você se torna mais preparado para enfrentar os momentos difíceis e encontra, no próprio cuidado, uma âncora para continuar. E você? Quais migalhas emocionais precisa varrer hoje para viver com mais autoestima, posicionamento e amor-próprio?







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também