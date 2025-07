Vencer também é para nós

A- A+

Recentemente, vivi uma pequena experiência que me trouxe uma grande reflexão. Minha filha, de apenas sete anos, participou pela primeira vez dos jogos escolares. Ao final de uma das provas, veio até mim dizendo que “a tia” havia afirmado que vencer não importa e que, se perder, tudo bem. Confesso que a frase me causou certo incômodo.



É claro que entendi a boa intenção: aliviar a pressão, acolher as frustrações naturais da infância e ensinar que competir pode ser saudável. No entanto, me vi buscando palavras para explicar à minha filha que vencer também importa – e que essa possibilidade pode, sim, ser para ela. Afinal, é para isso que nos preparamos: com esforço, dedicação e disciplina. Vencer é um objetivo legítimo, e quando a vitória não vier, acende-se um sinal de alerta de que será preciso treinar mais, evoluir e continuar disputando.



Lembrei dessa breve história justamente para abordar um tema que atravessa a vida de muitas mulheres: o posicionamento feminino.

Dhafyni Mendes, presidente da plataforma Todas Group, voltada à capacitação e orientação de mulheres para o mercado de trabalho, foi precisa ao afirmar: “O que muda o jogo para as mulheres é o posicionamento.” Mas, então, por que ainda temos tanta dificuldade em assumir um lugar de protagonismo – seja na sociedade, nas organizações ou até mesmo em nossas próprias vidas?



Nossa trajetória histórica e social ensina as mulheres a serem passivas. Enfraquece nossa autoestima. Aprendemos a rejeitar o papel de protagonistas e a aceitar os bastidores. Fomos ensinadas a abrir mão dos nossos próprios desejos em nome do cuidado com o outro – um roteiro cuidadosamente moldado pelo patriarcado. Repetimos esses padrões quase de forma automática.



Além disso, existe uma cobrança sutil – e ao mesmo tempo brutal – para que sejamos sempre agradáveis. A exigência de sermos “boazinhas” funciona como um imperativo para a convivência social feminina. Essa imposição é cruel. Silencia. Apaga. Nos coloca à sombra de nossos próprios sonhos.

Recuperar o direito de sonhar é, muitas vezes, o primeiro passo para restaurar nossa autoestima.



Também pesa contra nós a escassez de referências femininas em posições de destaque. A ausência de modelos inspira pouco – ou nada – e reforça a sensação de que certos lugares não nos pertencem. Não por acaso, somos a maioria da população, mas seguimos sendo tratadas como uma minoria. Somos muitas, mas ainda minorizadas.



Falta-nos, também, segurança psicológica. Em muitos ambientes, não encontramos as condições necessárias para florescer. E sem exemplos de mulheres em cargos públicos, em posições de liderança, em papéis de destaque, seguiremos nos sentindo como impostoras, como se estivéssemos ocupando lugares que não nos cabem.



Não raro, quando finalmente alcançamos posições de liderança, nos vemos repetindo comportamentos masculinizados, porque essa foi, muitas vezes, a única referência que tivemos de sucesso. É o que se conhece como “síndrome da abelha-rainha” – quando, em vez de abrirmos caminhos para outras mulheres, replicamos o modelo dominante que nos oprimiu.



É por isso que investir na autoestima das meninas de hoje é tão urgente. É o que permitirá que, no futuro, tenhamos mulheres mais seguras, mais conscientes de seu valor e com outro tipo de posicionamento diante da vida. E, ao mesmo tempo, precisamos seguir batalhando para ocupar espaços e sermos exemplo para outras. Somos tão merecedoras da vitória quanto qualquer um.



Como disse a escritora Chimamanda Ngozi Adichie: “O problema de gênero é que ele prescreve como devemos ser, em vez de reconhecer quem somos.”

-------------------

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também