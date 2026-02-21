Venezuela sob intervenção dos EUA: o impacto na sua operação logística será menor do que parece?

A- A+

A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, com relatos de controle de infraestrutura petrolífera estratégica, acendeu o alerta no mercado e trouxe uma questão direta para a logística e o bolso no Brasil: o que muda no preço do barril e, principalmente, na bomba? No curto prazo, o efeito tende a ser limitado e mais de volatilidade do que de alta prolongada. No médio prazo, se houver investimento, governança e estabilidade para recuperar a produção venezuelana, a oferta global pode crescer e puxar o barril para baixo. No Brasil, porém, o repasse ao consumidor é influenciado por câmbio, tributos, margens de refino e custos logísticos — pontos onde governo, empresas e consumidores têm como agir.

A Venezuela detém as maiores reservas provadas de petróleo do mundo, mas vem de uma década de queda de produção por sanções, falta de investimentos e deterioração operacional. Ainda que o controle de um porto seja relevante para a logística do setor, o peso atual da Venezuela na oferta global segue relativamente pequeno para, sozinho, sustentar uma alta prolongada do Brent. Por isso, o que acontece nos próximos trimestres é decisivo: haverá garantias a investidores norte-americanos, cronogramas de recuperação viáveis e disciplina de execução? Fala-se em necessidades de investimentos da ordem de dezenas de bilhões de dólares — há quem cite até algo como US$ 100 bilhões — e, ao mesmo tempo, persiste a cautela de grandes companhias, que temem instabilidade política e custos elevados de reparar ativos degradados. Sem segurança jurídica e mecanismos claros de mitigação de risco, o capital tende a entrar devagar. Em outras palavras, a expectativa razoável é de uma “rampa” de produção, não de um salto.

Enquanto isso, no Brasil, o efeito final na bomba depende de um conjunto de fatores locais. Até o ano passado, mantínhamos forte ancoragem à paridade internacional, e em 2026 a mudança anunciada na política de preços foi apresentada como caminho para melhorar o preço interno. Na prática, porém, seguimos perto do preço internacional e tivemos reoneração tributária. Entre 2022 e 2025, o barril caiu de cerca de US$ 100 para US$ 68–71 (aprox. −29%), enquanto o diesel recuou de R$ 6,74 para R$ 6,12 (cerca de −9%). Parte da diferença vem dos tributos, que subiram de R$ 0,95 para R$ 1,52 por litro (algo como +60%). Se o dólar se fortalece, anula a queda do Brent. Some-se aos custos de distribuição e frete — estradas ruins, seguros mais caros pela insegurança, disputas e ineficiências — e a redução do barril não chega inteira ao consumidor.

Diante disso, proponho duas frentes. No governo: usar PIS/Cofins e CIDE de forma contracíclica, com regras e calendário transparentes; manter câmbio ancorado com política fiscal e monetária críveis; no médio prazo, reduzir custos nas estradas (manutenção e duplicação de trechos críticos), enfrentar o roubo de cargas com inteligência e integração de dados e dar previsibilidade ao frete; estimular ferrovia e cabotagem; no longo prazo, diversificar a matriz com biometano, gás natural, biocombustíveis avançados e eletrificação urbana. Nas empresas, especialmente as que vivem a logística: o alívio mais concreto e imediato vem da eficiência. Contratos com gatilhos de reajuste (diesel S10 e câmbio) protegem a margem; telemetria, condução econômica, controle de marcha lenta e roteirização cortam consumo; manutenção preventiva, gestão de pneus e janelas de carga reduzem paradas e quilômetros rodados.

Volto, então, à pergunta do começo: o que muda, afinal, com a intervenção na Venezuela? No curto prazo, mais ruído do que tendência. No médio prazo, há chance real de queda do barril se o capital e a estabilidade vierem, mas é um processo de anos, não de meses, e depende de garantias robustas aos investidores. Para que qualquer alívio internacional chegue ao bolso do brasileiro, será decisivo manter o câmbio controlado, calibrar tributos com previsibilidade e cortar o “custo Brasil” nas estradas. Se não fizermos isso, corremos o risco de ver um Brent mais barato lá fora do que dentro do Brasil.





