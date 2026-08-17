Vermelhos preconizam assalto aos céus, mas o céu não é perto

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – Eu fico tremendo nos cascos quando vejo algum inocente datilografar a expressão “decadência dos Estados Unidos”. São infecções ideológicas, tipo urticárias. Eu sou formado em Ciências Humanas e Sociais pelo Mobral, e frequentei o curso de Humanitismo de Brás Cubas/Machado de Assis, modéstia à parte. Daí aprendi algumas lições. Lição número um: números são números, como diria o Conselheiro Acácio. A saber:

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Os Estados Unidos ostentam um PIB de 32,3 trilhões de dólares. A China vem em segundo lugar, com 19,4 trilhões. A longo prazo será inevitável que o Império Chinês, com uma população de 1,4 bilhão de almas, ultrapasse o império ianque, habitado por 350 milhões de imperialistas. A América ocupa a vanguarda mundial em todos os campos de atividade onde voam os falcões, na indústria aeroespacial, na informática, nas pesquisas científicas, nos tapetes vermelhos da indústria do entretenimento, da costa leste à costa oeste.

Lição número dois: não existe cavalo de pau na economia, nem as revoluções conseguem dar cavalo de pau.

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O domínio do Império Romano se prolongou durante cinco séculos e a decadência se arrastou durante dois séculos, porque naquela época a Internet era muito lenta. Depois de guerras e golpe de Estado, o império só desmoronou no ano 476 depois de Jesus de Nazaré.

Direi aos vermelhos e infravermelhos que esta minha prosopopeia não tem nada a ver com proselitismo ideológico. Estou apenas garimpando algumas lições de história.

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Delirar é preciso. O que aconteceria se a caterva vermelha fosse dotada de premonição e os Estados Unidos estivessem em decadência? O exército de Brancaleone invadiria o Império capitalista e derrotaria as tropas do cowboy Donald Tramp. Existe uma proverbial sentença socialista-comunista de que “toda propriedade é um roubo”. Esta sentença faz a cabeça e o couro cabeludo da mundiça vermelha.

Haveria o “assalto aos céus” preconizado pela Comuna de Paris em 1871 para implantar o paraíso igualitário neste vale de lágrimas, de sonhos, pecados e ilusões.

O prefeito comunista de Nova York, Zohran Mamdani, mandaria prender Donald Tramp, chamado de algoz, e inocentar o facínora Nicolás Maduro, para ser libertado e ser glorificado como ditador da Venezuela.

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A fortuna de Elon Musk seria confiscada para ser distribuída com o lúmpen proletariado e todos os pobrezinhos das Américas, a começar pela família de Fidel Castro e Raúl Castro e a caterva vermelha de Pindorama. Para não serem acusados de desfeitas, os economistas vermelhos e infravermelhos inscreveriam Elon Musk e Bill Gates no cadastro do Bolsa Família para receberem uma mesada de 600 denários, mais o Vale-Gás e o programa Pé-de-Meia. Musk será um trans-pobre num corpo de rico. A mundiça do Cordão Encarnado vai adorar.

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Os inocentes que datilografam a expressão “decadência dos Estados Unidos” torcem pela decadência do Ocidente, pelos terroristas do Hamas e pela Ortega na Nicarágua. Falam em assalto aos céus. Mas o céu não é perto.



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