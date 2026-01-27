Viagem sentimental a Cumaru!

A- A+

Estive 4 dias em Cumaru, um município do interior de Pernambuco, no Nordeste do Brasil, terra dos meus pais e avós, com cerca de 16 000 habitantes, localizado no Agreste Pernambucano, a cerca de 132 km de Recife.



Lá, percebi que a tecnologia existe até no sítio, onde encontrei conectividade e acesso à internet, mas as pessoas não estão tão ligadas às redes sociais e ao ritmo acelerado do mundo digital como nas grandes cidades.



O que mais me marcou foi algo que não vejo com facilidade na minha cidade: pessoas sentadas na porta de casa para conversar, olhando nos olhos, compartilhando histórias e pequenos momentos do dia a dia. Era visível o quanto esse convívio humano simples e presencial é saudável, algo que muitas vezes deixamos de lado quando imersos no celular e nas notificações.



Isso me fez refletir sobre a minha infância: sou da última geração, que cresceu sem tecnologia, e lembro como era natural interagir com as pessoas ao redor, sem pressa, sem telas entre nós.



A tecnologia tem sua importância enorme na nossa sociedade: facilita comunicação instantânea, dá acesso a informações e conhecimento, permite trabalho remoto e aproxima pessoas que estão distantes. Ela transformou a educação, a saúde, os serviços e abriu oportunidades que antes eram impensáveis.



Mas também traz prejuízos: pode nos desconectar das relações reais, nos tornar ansiosos, dispersos e dependentes de estímulos constantes. A pressa de estar "sempre online" muitas vezes nos afasta do momento presente e das pessoas que estão fisicamente ao nosso redor.



Quando cheguei em Recife, fui impactado pelos barulhos dos carros, o trânsito e o ritmo frenético da cidade e foi ali que percebi ainda mais o valor de se desconectar para viver experiências simples, verdadeiras e profundas.



Essa viagem me lembrou que, por mais que a tecnologia seja necessária e incrível, nada substitui um sorriso, um olho no olho e o som de uma conversa tranquila na porta de casa.

