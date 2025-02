Viajar para dentro do Brasil está cada vez mais em alta

A- A+

O turismo nacional nunca esteve tão atrativo como em 2025. A tendência de crescimento de viagens entre cidades brasileiras reflete mudanças fundamentais no modo de consumo dos turistas, após o período de restrições ocorrido entre 2020 e 2021. Estamos vendo brasileiros descobrindo e se encantando com lugares próximos, acessíveis e tão incríveis quanto viajar para fora. Enquanto antes da pandemia muitos escolhiam destinos já carimbados no turismo, hoje em dia - também com a possibilidade de trabalho remoto, escolher um destino diferente, mas dentro do Brasil se tornou mais fácil de planejar e de realizar.

A 80km do Recife, a Praia de Guadalupe é um exemplo de destino turístico pouco explorado e que esconde um litoral exuberante, com opções de lazer para todos os públicos e um ar paradisíaco. Recentemente a região recebeu melhorias nas vias de acesso, modernização das barracas de praia, chegada de clube de praia, entrega de empreendimentos hoteleiros e de gastronomia e tem sido um destino para quem busca por belezas naturais e calmaria.

A estabilidade econômica e a valorização da moeda nacional diante de outras divisas, também são fatores que tornam as viagens pelo Brasil mais acessíveis em comparação ao turismo internacional. Viagens de carro, ônibus, transportes compartilhados e descontos em passagens e hospedagens, fortalecem o setor e facilitam o acesso a destinos antes considerados caros para muitos brasileiros.

Outra caraterística que vem crescendo entre aqueles que têm preferido viagens e passeios nacionais é a busca por turismo sustentável. O viajante de 2025 não busca apenas lazer, mas sim vivências autênticas que conectam com a identidade do lugar.

Com seus 3 km de extensão cercados por coqueiros, a Praia de Guadalupe dispõe de marés baixas, que formam extensos bancos de areia firme, criando piscinas naturais e proporcionando um ambiente adequado para a prática de mergulhos, esportes aquáticos e atividades físicas. Além disso, é vizinha das famosas Porto de Galinhas e Praia de Carneiros, para quem quer aproveitar a proximidade e conhecer esses lugares mais badalados.

Por fim, com o Carnaval chegando, esse pode ser um bom momento para redescobrir o Brasil. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, apontou que 59 milhões de brasileiros pretendem viajar neste verão, período que vai até fevereiro de 2025.

O número representa mais de um terço de toda a população brasileira (35%). Aproveitar o período para viajar para regiões próximas não é apenas uma escolha estratégica, mas também uma oportunidade de valorizar as riquezas do país e fortalecer a economia local.



* CEO da Argic Incorporação e Construção.



