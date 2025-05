Vicenzo e Robert (1)

A- A+

O Papa Francisco se foi e já temos novo papa: Robert, um estadunidense de Chicago, Illinois, com ascendência europeia. Será o Papa Leão XIV. O antecessor de mesmo nome foi Vicenzo, 6º filho de uma família de nobres italianos. Assumiu o papado em 1878, com 68 anos. Tinha saúde frágil, mas, mesmo assim, dirigiu a Igreja Católica durante 25 anos e criou o movimento conhecido como o modernismo – que defendia a liberdade de pensamento e o uso da crítica bíblica e histórica dentro do catolicismo.

Em 1896, negou a validade das ordens anglicanas. A partir daí, corriam em paralelo as demonstrações da natureza renovadora e conservadora do papa. Também existiram divergências com os progressistas da América que defendiam maior envolvimento da Igreja Católica na cultura americana. Em contrapartida, as atitudes de Leão XIII em relação ao mundo moderno eram mais complacentes comparadas com seus antecessores.

Estudiosos dizem que os pontos mais importantes da passagem de Leão XIII pelo Vaticano estão nas encíclicas “Immortali Dei”, 1885; “In Plurimis”, 1888; e a “De Conditione Opificium”, a “Rerum Novarum” (2), 1891. O mundo ficou espantado com alguns pontos da nova carta, como o direito natural à propriedade privada, realçando a sua função social, e “puxando a orelha do Estado” a quem competia promover o bem público e privado, com limites de intervenção. O mundo passava por grandes mudanças com a Revolução Industrial. Pode-se dizer que, hoje, também passamos por transformações, com a entrada em cena da informática, de telescópios extraordinários, da IA etc.

Há forte ligação da Rerum Novarum com Pernambuco. Em 1893, o fluminense Carlos Alberto de Menezes inaugurou a indústria têxtil Cia Industrial Pernambucana, a CIP (depois CIPER), no terreno onde hoje está o Camará Shopping, em Camaragibe. Trouxe com ele cópia da encíclica papal.

O empresário aplicou o que a encíclica recomendava: construiu casas para os operários na Vila, hoje um bairro; construiu escola, ambulatório, igreja, uma república para operários solteiros etc. Fundou a 1ª Cooperativa de Crédito da América Latina, para quem não tinha acesso a linhas bancárias. Hoje, as casas pertencem aos operários ou descendentes deles; os prédios da Igreja, da escola e da república ainda estão de pé. A 1ª parte da história se encerra em 1983, com a morte prematura e inesperada de Antônio Carlos Menezes, neto do fundador. Deixou registrado, de próprio punho, na sua carta-testamento: “Peço encarecidamente às autoridades do meu país que não permitam que os operários e funcionários dessa empresa passem por privações”.



Longa vida com saúde para o novo Papa.



(1) Nomes de batismo dos Papas Leão XIII (Vicenzo) e Leão XIX (Robert)

(2) Das Coisas Novas ou a Sede das Inovações ou Do Novo Mundo







___

