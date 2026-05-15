Vida de luzes maternais

A- A+

Manhã de um segundo domingo do mês de maio, onde aqui se convencionou chamar de "Dia das Mães". Numa linha direta, fez 22 anos que não tenho como compartilhar esse sublime momento com minha própria mãe. Contento-me nessa data com a celebração das maternidades da minha esposa, filha e nora. E essa realidade, por si, já me conforta.

Mesmo na discreta situação de um vazio que me falta preencher, claro que me abstraio de qualquer condição de um órfão que vislumbre algo maior que uma mera saudade. Dentro desse limite, apenas lembro do filho que fui e de como relevo as mães da família que hoje me abraça. Feliz por isso, embora caibam em mim outros legados que minha mãe me impregnou, na minha cabeça e alma. Nisso, tenho uma essência muito particular dessa relação, porque senti de perto luzes salvadoras, que me puseram em vida para que soubesse encarar e superar os desafios da vida. Enfim, tenho duas histórias que me fizeram vivo e resiliente, como uma espécie de evidenciação de um cordão umbilical, que só foi cortado pelo plano físico e material. Uma união que prossegue noutro plano.

Bem, meu primeiro desafio foi superar o risco de não ter nascido. Parece estranho dar ênfase a isto, mas tenho como e por que esclarecer. De fato sou resultante de um esforço de gestação incomum, diante de alguns abortos espontâneos que minha teve que encarar. Foi por aí que tudo começou.

A possibilidade dessa primeira luz veio de uma ocasião inusitada, na qual a atenção do meu pai teve lá algum traço marcante de luminosidade. Como portuário que foi e diante da presença de um navio-escola repleto de médicos, ele soube que um deles era bem destacado numa função que, talvez hoje, possa ser reconhecida como especialista em reprodução humana. Nesse contexto inesperado, nada foi mais importante do que apostar num tratamento, como última esperança de um casal ávido por ter um filho(a).

Tudo correu bem até às vésperas da partida do navio. Com o tratamento, minha mãe segurou a gravidez por quase todo período de gestação, embora tenha enfrentado um susto que me pôs em risco. Mas, em tempo do Dr. Rodolfo Cirillo (era o nome do médico italiano) atendê-la e daí sugerir um total repouso até o parto.

Noutras palavras, esse primeiro episódio me proporcionou a luz que me pôs diante da vida e da celebração de uma vitória que era tão desejada por minha mãe e meu pai. Penso que já tinha no sangue a vontade de ver a luz aqui do lado de fora.

A partir daí, minha trajetória sempre foi de resistência. De bebê, ameaças de problemas cardio-respiratórios, que foram superados até os 5 anos. Depois, aos 8 anos, fui acometido por um quadro grave de sarampo, que até hoje me faz lembrar da febre, da pele pintada de vermelho e do leito hospitalar. Até aí, um contexto que, em muitas ocasiões, as crianças enfrentam com iguais ou piores condições. Mas, foi como adulto que conquistei a segunda chance de viver. Um episódio que não só me deixou impressionado, como também deixou quem soube dele, tomado por alguma emoção. Foi mesmo uma nova luz, na qual a presença da minha mãe, mesmo que de modo indireto, foi salvadora e vital.

Em 10 de fevereiro de 2000 passei por um sequestro tratado como relâmpago, mas que para mim foi uma noite/madrugada de trovoada. No carro, enfrentei com os bandidos uma blitz policial que, felizmente, não resultou em nada, justo quando o pensamento imaginava a situação como uma tragédia. Antes de ser posto por horas, na mala "espaçosa" do meu velho Siena, uma pergunta inquietante. Com os cartões de benefícios de uma pensão e aposentadoria, no nome da minha mãe uma pergunta foi feita pelo líder: "Dona Berenice foi professora ou atuou na Escola Joaquim Nabuco"?. Meu sim foi medroso, porque sabia da forma rígida como minha mãe lidava com seus alunos. Mas, o inusitado estava por vir: no desfecho desse sequestro assustador. Ao liberar o porta-malas a frase solta no sereno de uma madrugada, localizada numa estrada de acesso aos canaviais me deixou diante de um sentimento de finitude. Aquele "te vira" que foi ecoado, não significava me virar e aguardar o tiro fatal. Ficou no ar uma sentença de absolvição e disso não tenho dúvidas que esteve atrelada ao papel de professora, que minha mãe exercia com rigor, mas sem perder a ternura e a paixão por atuar no ofício da educação.

Foi a segunda oportunidade para seguir a vida e que, mais uma vez, deu-se com a presença da minha mãe. Ainda tive o privilégio de poder contar para ela, de modo emocionado, esse incrível episódio. Eu e ela sentimos que fui parido pela segunda vez.

Não bastassem esses recursos de sobrevivência, que me couberam como provas de resistência e um desejo de viver, presentes na minha essência, enfrento agora um novo desafio, que está por acontecer: um necessário transplante de fígado. Talvez possa ser este o momento mais delicado da minha trajetória de 65 anos de vida. O fato embute uma certa conexão com o que chamei de "luzes da maternidade". O procedimento cirúrgico por enfrentar decorre de enfermidade igual, que pôs minha mãe sob risco e por ela enfrentei seu diagnóstico, como exercício de fé e coragem. Depois, igual desafio que veio por duas ocasiões com minha esposa Sandra, mãe de filhos ainda jovens e que, por isso, precisarem do amor materno. Tudo isso me expõe e me une à beleza sensível e delicada da maternidade. Mais exemplos, que reforçaram minha identidade, dada pelo imaginário de cordões umbilicais que seguiram vivos no meu ideário.

Confesso que muito desejei o presente do fígado novo, no último Dia das Mães. Seria o ápice e a glória. Entretanto, para me seguir fixo com essa sintonia meio simbiótica, ainda espero que a terceira oportunidade para um novo ciclo da minha vida, possa se dar no mês delas: as mães da minha vida.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também