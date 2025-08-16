Videomonitoramento feito por inteligência artificial: sua real função

A- A+

O monitoramento de câmeras de segurança feito por Inteligência Artificial (IA) está alcançando grande projeção no mercado por causa dos avanços, benefícios diretos e dos diferenciais em relação às tecnologias tradicionais. O serviço de monitoramento com IA não é apenas uma ligeira melhoria, mas uma transformação na forma como a segurança é executada, tornando-a muito mais inteligente, confiável e eficaz.

Entre os aspectos diferenciados dessa tecnologia estão a detecção proativa e análise preditiva. A IA não fica apenas à espera de um acontecimento para responder. Ela é capacitada para reconhecer padrões e comportamentos suspeitos antes que eles se transformem numa ameaça. Isso significa que o sistema pode notificar sobre atividades suspeitas ou a presença de indivíduos não autorizados em uma área restrita antes que um roubo aconteça, em vez de simplesmente registrar o crime após sua ocorrência.

Trata-se, portanto, de uma segurança preditiva e não apenas reativa. É preciso não deixar dúvidas que a IA não detecta apenas eventos, mas pode prever padrões e comportamentos suspeitos, alertando antes que algo aconteça. O benefício se traduz em uma segurança mais proativa.

Um aspecto inovador importante é a análise rápida de grandes volumes de dados. Uma vez que as câmeras de segurança sempre gravam uma enorme quantidade de dados, para localizar um evento específico não será mais necessário assistir aquelas horas intermináveis de gravação de vídeo. Com a IA é possível processar e analisar essas informações em tempo real, de maneira constante e ininterrupta.

Mesmo em locais com dezenas ou centenas de câmeras, a nova solução não permite que nenhum aspecto relevante seja negligenciado. A tecnologia é capaz de identificar rapidamente a imagem de uma determinada pessoa ou com muita precisão o instante em que um objeto foi movimentado. Atualmente, os sistemas de monitoramento com câmeras geram grande quantidade de imagens, ficando inviável que uma equipe de pessoas consiga analisá-las de forma contínua, portanto, neste cenário a IA se destaca, processando e interpretando esses dados, oferecendo mais agilidade, precisão e eficiência.

A IA na vigilância contribui ainda na otimização de recursos e redução de custos. Uma vez que pode automatizar diversas tarefas na vigilância, os profissionais de segurança de uma equipe podem se direcionar mais em questões e ações estratégicas. Além do mais, em vez do monitoramento regular e entediante para seres humanos, a nova solução proporciona um resultado melhor frente a diferentes tipos de incidentes.

Em virtude de sua eficiência na pesquisa e rápida identificação pelas gravações, a IA agiliza o processo de investigação depois do incidente, e assim economiza tempo e recursos. Por identificar e alertar ameaças de uma maneira melhor, o sistema de IA é capaz de contribuir muito na prevenção de roubos, vandalismo e contra outras perdas. Ao longo do tempo, isso também significa mais economia no caixa.

Um problema crônico que a Inteligência Artificial tem ajudado a resolver é a grande redução de alarmes falsos. Até aqui tem sido frequente alarmes que disparam por causa da presença de um gato, folhas voando ou até uma simples sombra. Com o emprego agora da IA esse tipo de perturbações diminui muito. Os algoritmos são capazes de distinguir entre uma ameaça real e um evento irrelevante, o que significa economizar tempo e recursos da equipe de segurança. Haverá ainda uma resposta mais exata quando a situação realmente for crítica e consequentemente acontecerão muito menos deslocamentos desnecessários.

Ao contrário do monitoramento humano ou de sistemas mais simples com base no movimento, a IA consegue identificar as ameaças reais (intrusos, comportamentos anormais), otimizando desta forma a resposta. Estamos numa fase em que as tecnologias, além de cada vez mais inteligentes, podem ser personalizadas para se ajustarem melhor aos objetivos pretendidos. Quando se faz reconhecimento de objetos e principalmente de pessoas é preciso permanecer rigorosamente dentro da lei e também de preceitos éticos.

A tecnologia de IA para segurança tem a vantagem de realizar uma análise comportamental. Pode assim ser programada para identificar comportamentos anormais que possam sinalizar uma ameaça potencial, como, por exemplo, pessoas paradas em lugares incomuns, aglomerações não previstas e movimentação repetitiva.

E para finalizar, a IA apresenta o benefício de se integrar rapidamente a outros sistemas de segurança. Ela tem o papel de ser como um cérebro que faz a integração das câmeras de vigilância com sistemas de controle de acesso em conjunto com alarmes, iluminação e agora também até com drones. Desta maneira esse ecossistema de segurança fica muito mais vigoroso e reativo.

À medida que os riscos na segurança patrimonial se tornam mais sofisticados e exigem respostas mais rápidas e precisas, cresce a importância da IA como instrumento de prevenção e proteção contra ocorrências. Não se pode pensar mais a segurança patrimonial ou perimetral como um sistema passivo, mas uma tecnologia ativa, flexível e sobretudo inteligente.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também