Vingança e nunca: quando a poesia da dor vira crime

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Em 1951, ao retornar do Rio de Janeiro após uma tentativa de promover suas composições, Lupicínio Rodrigues — então um modesto servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul — deparou-se com a traição da companheira. O impacto desse episódio deu gênese a um de seus sambas-canção mais emblemáticos: “Vingança”. Nos versos iniciais, o compositor não mascara o amargor: "Eu gostei tanto / tanto quando me contaram / que lhe encontraram / chorando e bebendo / na mesa de um bar...”

Anos volvidos, a tentativa frustrada de reaproximação da ex-namorada resultou em uma rejeição definitiva, imortalizada na célebre canção “Nunca”. A obra abre com um veredito implacável: “Nunca / Nem que o mundo caia sobre mim / Nem se Deus mandar / Nem mesmo assim / As pazes contigo eu farei...” Era uma trama de afetos partidos e orgulho em frangalhos, selada por promessas drásticas de adeus que a própria saudade insistia em desmentir. Precursor do sentimentalismo boêmio, Lupicínio consolidou o samba-canção na década de 1950, elevando a desilusão amorosa ao patamar de crônica musical universal. Sua obra transmutou o sofrimento individual em um legado capaz de traduzir as dores de qualquer coração. Entretanto, vivia-se outro tempo, no qual a mulher, embora sob rígidos códigos sociais, era celebrada em versos melodiosos; o homem cortejava a simetria, a beleza e a harmonia de sua amada através da lírica.

A transição do modelo histórico de submissão feminina para a autonomia dos relacionamentos contemporâneos gerou novas e violentas disputas de poder. Atualmente, a violência psicológica e o controle coercitivo operam como ferramentas de manutenção de uma suposta superioridade masculina. A persistência dos feminicídios, impulsionada pela omissão estatal e pelo inconformismo patológico diante da liberdade da mulher, consolida o vínculo afetivo como o maior fator de risco: em mais de 80% dos casos recentes, o agressor é alguém do círculo íntimo. Torna-se, portanto, urgente uma salvaguarda institucional muito mais rigorosa para as vítimas.

Apesar dos avanços legislativos, o Brasil permanece como o 5º país mais letal para as mulheres em escala global. O recorde de assassinatos reflete a resistência cultural à soberania feminina, a fragilidade das medidas protetivas e a precariedade na sistematização de dados oficiais. Como reflexo desse problema estrutural, a subnotificação encobre a real dimensão da tragédia: estima-se que 60% dos episódios de agressão não cheguem aos registros policiais e que mais de 40% das mulheres agredidas por parceiros íntimos ainda optem pelo silêncio, acuadas pelo medo.

A escalada da violência letal contra as mulheres em 2026 consolida um inaceitável retrocesso social e institucional, violando direitos humanos fundamentais. O enfrentamento imediato e robusto desse cenário não é apenas uma demanda de segurança pública, mas uma condição crucial para a própria sobrevivência do Estado Democrático de Direito. É imperativo que façamos progressos reais e urgentes para que a “dor” deixe de ser uma sentença de morte.





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