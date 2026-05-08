Violência no futebol volta a assustar o Recife

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A violência no futebol brasileiro deixou de ser um episódio isolado para se tornar um problema crônico, previsível e, infelizmente, tolerado. O que vimos mais uma vez nas ruas do Recife não foi paixão esportiva, mas atos de vandalismo praticados por grupos que se escondem sob a falsa identidade de torcedores. Essas ações colocam em risco não apenas quem vai aos estádios, mas também cidadãos comuns que apenas circulavam pela cidade.

O mais preocupante é a sensação de impotência. A sociedade assiste à repetição desses episódios enquanto medidas efetivas seguem sendo adiadas. As forças de segurança, muitas vezes, atuam sob limitações operacionais e legais que reduzem sua capacidade de resposta. Enquanto isso, propostas como a adoção de torcida única, sugeridas por entidades do futebol, acabam sendo alvo de críticas, quando deveriam ser analisadas com pragmatismo, como uma alternativa emergencial diante de um cenário fora de controle.

É preciso reconhecer que o problema vai além do esporte. Trata-se de uma questão de ordem pública que exige ação coordenada e firme dos poderes constituídos. O Legislativo precisa avançar na criação e atualização de leis mais rigorosas contra a violência associada ao futebol, enquanto o Judiciário deve assegurar a aplicação célere e eficaz dessas normas, coibindo a reincidência e a sensação de impunidade.

O futebol é uma das maiores expressões culturais do país e não pode continuar sendo manchado por cenas de barbárie. As famílias estão sendo afastadas dos estádios, e o cidadão de bem está sendo privado do direito básico de ir e vir com segurança. É urgente retomar o controle, restabelecer a ordem e devolver ao futebol o ambiente de convivência e celebração que sempre deveria ter sido seu.





* Vice-presidente da FPF e membro do Comitê Permanente de Combate à Violência em Pernambuco.



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