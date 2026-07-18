Viva o Levino Ferreira!

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O clamor acima intui salvar o que hoje é o Museu Levino Ferreira, que existe, precariamente instalado, no segundo piso, cela 302 da raia oeste da Casa da Cultura.

Criado em 1980 por 16 abnegados, liderados por Hugo Martins, este baluarte e incansável defensor do frevo e da música carnavalesca de Pernambuco, à frente do programa, de radiodifusão, O tema é Frevo, que vai ar na Rádio Universitária, há mais de 50 anos.

O museu dispõe de um acervo com mais de 3.000 partituras, algumas delas centenárias, centenas de discos, sendo alguns em cera de carnaúba, goma-laca, vinil, e ainda, CDs, fitas em rolo e cassete, cartazes e estandartes, entre outros objetos.

O mesmo espaço também sedia o CEMCAPE, Centro de Músicas Carnavalescas de Pernambuco, criado em 1985, com o objetivo de salvaguardar, produzir e divulgar as manifestações carnavalescas do nosso Estado. Neste mesmo pequeno espaço, ocorre quinzenalmente, ou ocorriam, reuniões com compositores, músicos, cantores, para falar de frevo e carnaval, e confraternizarem.

Sou natural do Recife, onde o frevo corre nas veias, creio eu, de todo recifense, e, carregando o DNA do meu pai, Guilherme de Alencastro Salazar, um apaixonado por carnaval e autor, com parcerias, de alguns frevos, envolvi-me mais amiúde, partir de 2012, quando, naquele ano, compus um frevo intitulado “Os desregulados da ARPE” (Agência Reguladora de Pernambuco), para saída do bloco homônimo, pelas ruas dos Aflitos e Espinheiro.

Naquele ano compus mais três frevos e duas paródias de frevos. Desde então, escrevi mais de quarenta letras musicadas, sendo vinte e sete frevos. Algumas letras foram em parceria com Hélio Náscer, que também é o autor da melodia de algumas, bem como, José Valdo (Vavá) e Fábio Valois. Essas músicas foram gravadas por Hélio Náscer e os frevos foram regravados na voz do CEMCAPE, e um forró na voz de Adriana Bezerra, que á frente do Coral realizou, louvavelmente, trabalhos em prol do Museu e do Centro.

Em 2015, levado por Hugo Martins, esse grande e incansável baluarte do frevo, passei a participar mais ativamente das reuniões aos sábados, que Hugo comandava. Em 2021, após a pandemia, o teto da cela 302 começou a apresentar desagregação do concreto armado, que resultou na interdição do espaço. Diante desse problema, tomamos a iniciativa de procurar o Paço do Frevo, juntamente com Carlos Dantas, Adriana Bezerra, José Constantino, Eraldo Leite, Alfredo Paes de Andrade Neto e o próprio Hugo Martins, com um pedido de socorro, que visava o acolhimento do acervo em um pequeno ambiente do Paço, em comodato, cujo espaço faria referência ao Museu Levino Ferreira, que não correria risco de se extinguir.

A tentativa pareceu alvissareira, todavia, não evoluiu. Tentou-se a interferência / mediação da Secretaria de Cultura da Cidade do Recife e o que pareceu promissor em um primeiro contato, não teve um resultado concreto. Outra parceria tentada foi com IAHGP, que aguarda um recurso junto à CEF, para executar uma pequena reforma que permitirá ampliara espaços e poder disponibilizar uma pequena área para acolher o acervo do Museu Levino Ferreira. Já as tratativas junto à Casa da Cultura, visando a mudança para outro espaço, se arrasta há meses, por questões burocráticas, jurídicas, próprias da inércia das coisas públicas.

Todas essas tratativas visam resguardar o acervo musical, que corre grande risco de extravio, por falta de espaço adequado. As próprias instituições, Museu Levino Ferreira e CEMCAPE, também correm risco de extinção, por falta de local para realização de suas confraternizações quinzenais, evento muito importante para estreitar os laços de quem tem amor ao frevo e conhece a importância do acervo, do ponto de vista da história musical e da própria história, pois muitas das letras revelam o momento, o pensamento e o sentimento do determinado momento da história.

Portanto, como apela o título deste artigo, Viva o Levino Ferreira, encerro com exclamação exaltando àquele que foi o maior compositor de frevos de rua, que é o frevo instrumental, sem voz, e que foi alçado a Rei do Frevo, considerado gênio do frevo, pela complexidade de suas criações, que criou o frevo de passo acelerado, merecedor de várias premiações, e que honra com seu nome o Museu.

Viva Levino Ferreira!!!





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