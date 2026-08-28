Você acredita que a inteligência artificial substitua o homem?

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Era muito jovem e trabalhava como representante em uma enorme empresa de gerência de riscos do mercado segurador. Embora, garoto e recém-saído de uma Faculdade de Direito, já tinha contatos frequentes pela Companhia que representava com vasta parte do empresariado local. Na Tabajara, no Banorte, na APEPE, na Caixa, nos construtores do SFH, por fim, eram tantos empresários e eu não dava conta de tanta responsabilidade que tinha nossa empresa como gerente de riscos daqueles financiamentos produzidos por todos agentes financeiros e construtores do Sistema Financeiro da Habitação.

Todavia aquilo não me tirava o sono de me preocupar em andar em constante linha reta e estar isento de qualquer desvio de conduta, numa época que todo o Brasil vivia um momento muito intenso de desenvolvimento. Pois bem! Entretanto, certa vez, fui surpreendido por uma convocação da minha presença numa reunião maior do Conselho daquela Companhia.

Senti uma sensação esquisita de curiosidade e de apreensão. Pensei: Querem me demitir? Acho que não, senão me enviariam ao RH e não para uma reunião com velhos acionistas daquela empresa.

Peguei meu paletó da melhor qualidade e uma gravata Lanvin e tomei um voo para o Rio de Janeiro, sede daquela Empresa.

Chegando lá, procurei saber de maneira discreta a razão de me convidarem para aquela reunião. Era uma das secretarias da presidência, que conheci numa das visitas a Salvador em companhia de uns diretores sulistas. Um deles, o diretor jurídico, tão esnobe e vaidoso quanto arrogante, que mal tive espaço para falar sobre nossa empresa, mas confesso, um homem extremamente competente, onde senti uma sensação no fundo de me fazer seguro e orgulhoso, mesmo sendo um pequeno funcionário se comparado a uma plêiade de advogados, atuários e diretores, em fazer parte daquela engrenagem.

Isaura, a secretária, me falou:

“Não sei, Luciano, mas tenho uma pauta que sua sucursal, embora sem grande relevância no contexto econômico da Companhia, foi citada sobre inconformidades”.

Fiquei atônito, pois sempre cioso do meu desempenho profissional, mas não me atrevi a perguntar o autor do item da pauta, que era justamente o diretor jurídico que conheci mais estreitamente em visita ao grupo Mapfre em Madrid, junto com a secretária Isaura, que nos acompanhou naquela reunião juntamente com outros diretores.

A Mapfre desejava entrar no Brasil e o monopólio estatal do IRB (Instituto de Resseguros do Brasil) a protegia como a única Resseguradora do mercado brasileiro e, talvez, a nossa empresa fosse o caminho para sua atividade inicial no país.

Voltando ao meu problema original, da minha viagem ao Rio, comecei a refletir sobre aquela convocação. O porquê da corrigenda ou que erro formal fizera um dos meus auxiliares em Recife.

Pois bem, no dia seguinte, as 8 horas em ponto, estava eu na sala de reuniões. Todos eram muito pontuais e presentes.

Talvez quisessem falar outros assuntos e dispensarem minha presença, mas o Presidente fez uma inversão de pauta e colocou meu assunto em primeiro lugar.

O relator no caso, Dr. Guilherme Miranda, o diretor jurídico, foi de pronto e objetivo:

“A sucursal do Recife não seguiu as regras das “normas e rotinas” e liberou a seu próprio juízo ao segurado o imóvel do financiado (garantido) sem que antes o INPS (Instituto de Previdência) houvesse dado o formal ok”.

Isso era praxe, mas sempre era um processo lento e desgastante para o segurado.

No caso em questão, tratava-se de um motorista de ônibus que, por um acidente, tivera que amputar uma das pernas, mas cujo processo regular no Instituto seria: primeiro a invalidez temporária e depois a permanente. E isso não foi seguido, o que era altamente comprometedor para a qualidade do serviço que prestávamos, quase como monopólio, a todo mercado segurador do país.

Exigia-se que o funcionário responsável fosse demitido.

Em seguida a palavra me foi passada como representante daquela Sucursal.

Respirei fundo, mas tranquilo, me dirigi ao Presidente e disse: Senhor Presidente, não foi o departamento de análise e não tem outro responsável, porque nesse caso fui eu que assinei e liberei o imóvel para o Agente Financeiro liberar a fidúcia.

A situação ficou tensa, face ao problema da insubordinação as normas e rotinas, estava ali de corpo e alma o responsável. A decisão da empresa seria dispensar ali mesmo um jovem promissor e dedicado funcionário? Não sei, mas o problema estava exposto.

O vice-presidente jurídico me exigiu maiores explicações.

Mais uma vez, respirei profundo, mas, devido a minha idade, confesso que estava um pouco irritado devido a obviedade do processo interno, que certamente já era do conhecimento do jurídico. Mas eu era jovem demais para entender o sistema, afinal no meu coração só cabia dedicação e discernimento.

Pois bem, senhores, se querem um computador literalmente à frente da Sucursal, ele, o computador, certamente confundir-se-á com as “normas e rotinas” da Cia, mas não tem e nunca terá o discernimento humano que a máquina carece.

Disse eu contundentemente:

“Não sou médico, mas duvido que nasça outra perna naquele mutuário”.

Houve uma risada passageira de todos, menos do diretor que levou um assunto tão pequeno e bobo para uma reunião corporativa, mas, em seguida a um silencio momentâneo, a palavra foi devolvida ao Presidente.

Dr. Menezes deu um leve pigarro e disse:

“Nesta empresa só se erra por omissão.”

E assim entendi que não basta uma inteligência artificial, mas alguém que lapide a tecnologia com bom-senso e racionalidade.

Por essas e outras coisas, o futuro me reservou vinte anos depois ser vice-presidente desse conglomerado de grandes empresas do mercado segurador.

Mas uma coisa posso dizer, pelo empirismo que a vida me emprestou, mesmo há mais de 40 anos, entendi que a inteligência artificial jamais substituirá o homem, desde que você tenha alma e discernimento.

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