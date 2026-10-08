Você vota na esquerda ou na direita?

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Aqui não se trata dos conceitos clássicos de esquerda ou direita, da Assembleia Nacional Constituinte durante a Revolução Nacional Francesa, onde os defensores da monarquia e dos privilégios da nobreza se sentavam-se do lado direito do plenário, enquanto o grupo que queria limitar o poder real e promover reformas sociais sentava-se ao lado esquerdo. Esse conceito clássico se perdeu na poeira dos tempos.

Hoje a escolha é outra: é entre a subserviência e o entreguismo, entre a ditadura e a democracia, entre o patriotismo e a alienação. Esse 25 de outubro não é sobre mostrar quem tem o poder e ignorar outros valores que não estão comprometidos com o aprofundamento da nossa recente e frágil experiência democrática.

Incrível é como parte da Faria Lima, que estudaram em bons colégios e dispuseram de acesso à informação, presumo e muito provável, também, que no ambiente familiar tenham convivido e conhecido pessoas que viveram o horror de uma ditadura.

Esquecer um homem que, nos estertores de um processo de impeachment, dedicou seu voto à memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador oficial de um regime de exceção, ou aceitar o 8 de janeiro de 2023 como se fosse um passeio no parque, é difícil de compreender.

O problema aqui parece ser da ordem de valores: o que se admite negociar e o que não se negocia. O que faz acreditar que o filho é diferente do pai? Que uma vez no poder, não cederá às mesmas tentações que levaram Jair Bolsonaro a ameaçar de morte todas as conquistas que a sociedade brasileira, a duras penas, consolidou desde a redemocratização?

Deus, de onde vier e onde estiver, ilumine nosso povo. Todos temos filhos, netos e um povo sedento por liberdade, e que essa festa da eleição jamais desapareça.

Nossa liberdade é, sem dúvida, nosso bem maior. Não existe equivalência entre os crimes contra democracia e um crime qualquer. Com os instrumentos democráticos, podemos julgar, prender e condenar. Fora disso só restará a barbárie.

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