Volta às aulas: saiba como economizar na hora de comprar o material escolar

O ano novo chegou e com ele a fatura do cartão de crédito e a lista do material escolar das crianças! Infelizmente, as pessoas não conseguem se organizar financeiramente e quando chega esse momento é um desespero. Mas para ajudar os pais e responsáveis, listei quatro pontos importantes que vão auxiliar nesta tarefa nada fácil.



Primeiro passo: reaproveite o material escolar dos anos anteriores. Dá um pouquinho de trabalho, mas é fundamental reservar um tempo e fazer um checklist do material que você já tem em casa. É muito comum a compra do material repetido como: caneta, estojos, régua, tesoura, borracha, lápis de cor, material de artes. Todo ano esses itens estão na lista.



Um hábito que muitas pessoas têm quando iniciam o ano, é de fazer uma organização profunda em casa, então aproveite para ver a parte do material escolar também. Convide a criança para participar deste momento, separando tudo o que tem e o que realmente está faltando, e juntos poderão ver o que é necessário.



Segundo passo: faça compras em grupo. Você pode reunir um grupo de pessoas e verificar os estabelecimentos que dão desconto em compras em maior quantidade. Aqui no Rio de Janeiro, diversas lojas dão esse desconto. Por exemplo, a partir do quinto item já sai um valor bem razoável.



Terceiro passo: criar orçamentos factíveis, que prezam pela praticidade do material. Esqueça a estética! Podemos considerar que essa época é o Natal das papelarias, e muitos itens estão ali para atrair a criança e adolescente, em função de uma grande apresentação. Então, os cadernos que exibem personagens, de super-heróis e de princesas, são muito mais caros dos que não tem esse tipo de estampa. Inclusive você pode ver a mesma empresa, oferecendo o mesmo produto e com a mesma qualidade desses.



A diferença é que as estampas não fazem brilhar os olhos dos estudantes/fãs. Esse é um grande desafio dos responsáveis, em educar os pequenos. Talvez esse seja um bom momento para as crianças entenderem o valor do dinheiro. Que tal um desafio para eles? Dar uma quantia que dê para comprar todo o material e eles decidirem o que podem levar sem faltar nenhum item da lista? Essa tomada de decisão desde pequenos, verem o que é importante e até mesmo lidar com a frustração pode ajudar no futuro deles e assim tornarem adultos com maturidade e visão sobre como gastar e economizar.



Quarto passo: troque livros ou compre livros usados. Hoje, com a facilidade de se comunicar, é fácil pesquisar em sites escolares ou até criar um grupo no WhatsApp de pais e responsáveis e assim listar todos os livros que seu filho não vai mais usar e vender. Desta forma, se todos tiverem essa prática, vai ajudar quem não quer gastar muito neste início de ano.



Existem famílias que têm mais de dois filhos e comprar tudo novo, talvez não seja a opção mais adequada, pois vai estourar o orçamento da família. Então livros didáticos, paradidáticos são usados apenas uma vez. É possível encontrar bons livros e quase novos pela metade do preço! Agora, para as escolas que utilizam apostila, realmente essa dica não cabe muito porque dificilmente é o mesmo material.



Então, para o início deste 2025, oriento também os pais a fazerem uma boa pesquisa de mercado, pois há sim grande diferença de preço entre os estabelecimentos. O material escolar nesse período é caro! Além de alertar que não deixem para comprar em cima da hora, porque este é um período de alta demanda, e a tendência é que fique ainda mais caro e a chance de não encontrar é maior ainda. Antecipar com muita calma as compras é o ideal também.



* Professor de economia da Faculdade Presbiteriana Mackenzie/RJ.



