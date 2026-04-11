Vorcaro e a delação premiada

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O banqueiro – Banco Master S.A, Daniel Vorcaro, já contabiliza 42 dias de prisão preventiva, originárias dos decretos de custódia cautelar, de autoria do Ministro André Mendonça, do STF. A primeira prisão foi em 17/11/2025, tendo sido libertado em 29/11/2025, por alvará de soltura, concedido pela Desembargadora Solange Salgado, revogando prisão cautelar do Juiz Federal Ricardo Leite. Pesam contra ele, a acusação da prática dos seguintes crimes: Organização Criminosa – A PF aponta a criação de uma estrutura organizada para cometer fraudes; Crimes Contra o Sistema Financeiro – Fraudes financeiras de grande magnitude, incluindo ocultação de recursos – Obstrução de Justiça e Ameaças – Investigado por ameaças a testemunhas, desafetos e jornalistas que investigavam o caso; Ocultação de Patrimônio – Acusado de ocultar cerca de R$ 2,2 bilhões em contas de terceiros, incluindo a de seu pai; Corrupção e Espionagem – Pagamentos mensais que chegariam a R$ 1 milhão para obter dados sigilosos da Polícia Federal e do Banco Central; Atuação Reiterada –Investigadores concluíram que Vorcaro continuou a cometer crimes, mesmo após ter sido solto em uma fase anterior da investigação.

As autoridades policiais, destacaram que o grupo de Vorcaro operava com uma milícia privada para monitorar pessoas e intimidar até jornalistas. Ele teve a prisão preventiva decretada e, após o colapso do Banco Master, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro de 2025. Daniel, atualmente está confinado em isolamento, numa cela especial na Superintendência da Policia Federal, sendo, ainda, monitorado.

Com efeito, a privação da liberdade, seja por decisão judicial ou não, provoca, via de regra, um severo impacto psicológico e emocional, sendo também causa de alto estresse, além de efeitos colaterais deletérios, que incluem ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, isolamento social e transtornos de personalidade.

Em 20 de março de 2026, a Segunda Turma do STF, à unanimidade, negou provimento a um Habeas Corpus, impetrado pelo advogado de Daniel. Esse julgamento, referendou o despacho do Ministro André Mendonça, que indeferiu o pedido liminar de concessão da liberdade provisória, requerida na petição inicial do HCE.

O que se sabe no momento, através da mídia, é que Daniel vem tentando, através dos seus advogados, firmar um acordo de Colaboração Premiada. Esse movimento tático dos seus defensores, segundo a opinião dos especialistas e analistas jurídicos, a possível Delação de Daniel Vorcaro, é vista com ceticismo e temor pelo Mercado Financeiro em Brasília.

Os principais argumentos assinalados, são os seguintes: A) Possibilidade de incriminação de terceiros: especialistas em política do The Brazilian Report e UOL, estimam que a Delação poderá atingir pelo menos 15 políticos, incluindo nomes do Centrão e ex-governadores, além de conexões com o Judiciário; B) Exigência de Provas Inéditas: Analistas do Estadão e da Folha de S.Paulo ressaltam que, para ser aceita, a delação precisa de elementos de corroboração robustos (provas físicas) e não apenas depoimentos, além de obrigatoriamente revelar o paradeiro de recursos desviados; C) Hierarquia Criminal: Uma análise do Valor International, observa que, como Vorcaro é visto como o topo da pirâmide, ele teria dificuldade legal para obter benefícios, a menos que entregue agentes públicos de alto escalão ou parceiros de negócios que financiaram o rombo; D) Mudança Estratégica na Defesa: A troca do advogado Pierpaolo Bottini (contrário a delações) por José Luís Oliveira Lima (especialista em colaborações da Lava Jato) foi interpretada por juristas do Metrópoles e O Povo como o sinal definitivo de que o banqueiro decidiu colaborar para sair da prisão; E) Foco em Fraudes no Sistema: Segundo fontes citadas pelo Valor Econômico, investigadores esperam que ele detalhe como o Banco Master usava créditos fraudulentos e a suposta ajuda de servidores do Banco Central para burlar a fiscalização. O termo de confidencialidade foi assinado em 19 de março de 2026, dando início às tratativas com a PGR e a Polícia Federal.

De resto, o cenário é este. Na minha opinião, e a experiência demonstra que a maioria dos indiciados e acusados, presos preventivamente, com expectativa de serem condenados a severas penas de reclusão – de 20 a 40 anos, não resistem a um acordo. Tanto assim, que substituíram o seu advogado por um outro especialista em acordos de Colaboração Premiada. A Operação Lava Jato registrou centenas de acordos de Colaboração Premiada, ao longo de suas investigações. Segundo levantamentos, até 2017 a Procuradoria-Geral da República (PGR) contabilizava 293 acordos homologados. Outros dados indicam mais de 200 acordos firmados entre 2014 e 2021, com 77 de diretores e funcionários da empreiteira Odebrecht. Alea jacta est – a sorte está lançada, célebre locução criada por Júlio César em 10 de janeiro de 49 a.C. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos – a tensão política está alta, em Brasília. Seja o que Deus quiser.











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