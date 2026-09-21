Vorcaro pra presidente

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Ele é o sujeito mais competente para lidar com os políticos e os poderosos do nosso glorioso Brasil. Conseguiu o impossível. Uniu debaixo do mesmo guarda-chuva governo e oposição, amigos e inimigos, vestais e mundanas, réus e juízes, policiais e bandidos. Nunca antes na história deste país alguém foi tão brilhante e eficiente. O cara não merece estar preso. Libertem Daniel Vorcaro em nome da conciliação nacional.

Daniel ensinou a convivermos em harmonia. Ricos, pobres, negros, brancos, poderosos e humildes, gays e heteros, homens e mulheres – e que mulheres! Coisa de doido.

Fez o que nenhum político conseguiu fazer em décadas: acabou com o nós contra eles. Com ele, todo mundo virou nós. Nem os mais competentes diplomatas deste planeta lograram igual proeza. É caso único a ser estudado, desvendado, explicado, esmiuçado.

Juntou poder e cultura, ainda que por linhas tortas, alugando a casa do ator global Márcio Garcia para hospedar em 6 mil luxuosos metros quadrados o supremo ministro KN e o desembargador NR. E ainda teve feijoada, samba, caipirinha e elas. Chiquinho, ex-cunhado do ministro supremo GM, virou parça do Daniel e ainda ganhou ingressos para o GP de Fórmula 1 em Miami. O filho ministro faixa preta LF botou tapete vermelho para receber no seu escritório o irmão Vorcarão. Tudo isso e dá-lhe Tayayá.

Ninguém, nem Sergio Cabral com a dancinha dos guardanapos em Paris, chegou aos pés do Vorcaro. Nem as empreiteiras da Lava Jato. Nunca convidaram aquelas russas e ucranianas, literalmente do outro mundo, desembarcadas duma nave espacial com capacete e mais nada, na proporção de 4 para cada homem, todo mundo jorrando serotonina, ocitocina, endorfina e dopamina. Bacanal histórico, confraternização universal, homens, mulheres e interesses irmanados na maravilhosa Trancoso. Coisa linda. Emocionante.

Conseguiu colocar lado a lado bolsonaristas e petistas. Foi recebido por Lula, afagou Flávio Bolsonaro, financiou o Dark Horse, deu dinheiro para gregos e baianos e até Flavinha, ex-ministra belzebu do governo Bolsonaro, casou com Guga, amigo íntimo do petista Jaques Wagner e sócio do Vorcarão no Master.

Zero miséria. Fez a milionária degustação em Londres, misturou Macallan, juízes, o chefe da polícia e até o filho do procurador-geral da República. Tudo gente fina. É o encantamento. Puro talento, dom raro e precioso. Para cada freguês tinha uisquinho, charuto, a lourinha top, jatinho, um mimo diferente, especial, personalizado. Fosse petista, bolsonarista, centrista, comunista ou qualquer ista, Vorcaro não economizava no agrado. Seduziu influencers, colunistas, socialites, fofoqueiros e jornalistas mercenários, fez deles sua tropa de choque. Todo mundo feliz.

O amigão e sócio do Vorcarão, Lucas Kallas, alvo da Justiça por crimes ambientais, lavagem de dinheiro e otras cositas más, pegou na mão do Criador e fez contrato de R$ 5 milhões com o ITER, do ministro André Mendonça. No meio do caminho, o anjo avisou ao ministro que o sujeito tinha parte com o demônio e decidiram devolver a grana em suaves prestações. Amém.

Kallas se picou do Brasil, mas segue vivo no coração de muita gente. No dia 21 de fevereiro de 2025, o emocionado presidente Lula definiu Kallas: “Desde que ele foi levado na minha sala, descobri na hora que estava conversando com empresário sério, com uma visão nacional muito interessante que (..) ama o Brasil e acredita no Brasil". Não é mera coincidência que Daniel e Lucas são clientes daquele escritório da competente advogada, por acaso casada com AM, o magistrado liso que toma café com Lula.

Vorcaro precisa voltar. Ele é necessário para a paz e conciliação nacional. Os pobres precisam dele. Por sua causa, depois de mil supremas confusões, caiu do céu o aumento de 15% no Bolsa Família. Quem sabe largam as bets e fazem uma fezinha no Will Bank, braço popular do Master, que apostou mais de R$ 120 milhões patrocinando o programa do Luciano Huck, entre 2023 e 2025. Vixe, meu Deus, desculpem, me enganei! Corrigindo: não tem mais nada disso. O Will Bank foi liquidado no ano passado, e Luciano Huck desistiu de virar sócio do seu patrocinador.

Mas vejam como isso é bom. Vorcaro investiu num programa popular da Globo, tudo isso para que os mais pobres pudessem participar dos seus negócios, colocando lá seu dinheirinho. O cara ajudou a bancarizar o Brasil, se aproximou da baixa renda, mostrou que não gostava só de rico e poderoso. É muita sensibilidade.

Daniel Vorcaro uniu o Brasil, juntou nos mesmos bacanais amigos e inimigos, mas desde 4 de março está na cadeia. Rasparam seus cabelos e barba, obrigaram a usar aquela roupinha branca, ordinária, dos presidiários da Papuda e a trocar os sapatos italianos por havaianas. Isso não se faz. Foi punido por ter feito aquilo que político ou empresário algum foi capaz de fazer: unir o Brasil e acabar com a polarização.

Este homem precisa ser solto. Não é possível que tenha de pagar preço tão alto depois de só ter feito o bem. Nunca tantos deveram tanto a uma só pessoa, mas o ser humano é ingrato por natureza, querem deixar o coitado apodrecer naquela cela da papudinha, abandonado, anônimo, desprezado pela mídia.

Vorcaro para presidente. Já, agora! O país merece. Só ele pode consertar o Brasil. Com seu encantamento, vai acabar com a guerra da Ucrânia e convencer os iranianos de que Donald Trump é gente boa. Prometerá a cada guerreiro iraniano que desistir da luta antecipar aquelas 100 virgens que receberiam apenas no paraíso. Ninguém mais vai precisar morrer para conquistar as imaculadas. Daniel convencerá judeus e palestinos a pararem de brigar e, não contem para o Lula, levará o Nobel da Paz.

Agora é Vorcaro presidente! Mudar para locupletar. Um governo com Macallan na Justiça, Petrus na Fazenda, Dom Pérignon na Saúde, Dark Horse nos Transportes e as meninas no Ministério da Assistência Social. Se o conde D’Eu, o califa de Bagdá e Lula lá, por que não o Daniel?





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