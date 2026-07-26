Vou-me embora para o Jiquiri

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Recife, 26 de julho de 2026.

Meus queridos amigos Alan, Anísio, Humberto e Maciel Melo, Poeta e Cantador.

P/Minha amada Mãe Euza, de quem herdei o estranho dom de contar histórias.

Agradeço em nome do Senhor Deus a receptividade mais que calorosa que vocês proporcionaram a mim e a minha amada Mary no dia de ontem, onde vivemos momentos muito felizes, chafurdando nas nossas memórias com histórias engraçadas e humanas.

A história de Petrônio foi humana e nos preocupou, onde a civilização revelou sua face mais vil e generosa, nos parecendo resolvida.

Petrônio é bom companheiro e um cara do bem, muito amigo do meu querido Alanzinho e de todos nós, enfim.

Fiquei com vontade de abraçá-lo.

As fotos de pessoas queridas que vocês nos mostraram, cada uma tem uma história inesquecível para nós, para mim:

Dadinho com Xaxado e a menininha Maria, filha de Lídio Parente, neto de Dona Duquinha e Seu Danda, mexeu mais comigo do que deixei transparecer. E aqui as razões são muitas.

Dadinho foi meu irmão querido, concunhado e compadre;

Xaxado é memória mais que querida, é puro amor e ouro, é um dos filho de Deus mais perfeitos rezando a Salve Rainha: Sarainha, Sarainha, Sarainha - e aqui o crédito é de Maria Góis.

Peço licença para contar a vocês que Seu Danda, avô de Lídio Parente foi o homem que me contou, em cores de cinemascope, que assistiu em um circo, em Parnamirim, o drama A Louca do Jardim.

Lembro que ele e eu chorávamos muito. Para recuperar essa emoção inigualável eu tive que ler na minha madureza o drama.

Chorei feito pedra, feito chuva no sertão quando chega o tempo de plantar.

Recomendo a vocês lerem a Louca do Jardim e observarem a maldade em sua forma mais cruel.

Mas o bem vence, como lembrava o querido seu Danda.

Bididi, o cego Inhanha, o amado Gaim, Maria Gordinha, Vanderléa ( esposa de quem, meu Deus?), Zé Ouricuri…vocês querem me matar, meus amigos? Eu já não tenho saúde para santo.

A cereja do bolo na nossa reunião no Tom Marron foi a passagem do Poeta/ Cantador Maciel Melo, o herói de nossas gerações.

Maciel que um dia nos disse de uma rara, poética e feliz maneira, gravando para sempre nos nossos corações, sofridos mas ainda lutadores, a poética, bela e resiliente mensagem para sempre gravada em ferro e flor.

O que cantou

Maciel Melo que marcou tanto as nossas almas?:

“Lá no sertão tem uma uma Índia chamada Iracema

Um padre Cícero, e um frei chamada Damião

Tem uma rosa que me dá banho de cheiro

Tem um viveiro dentro do meu coração”.

Esta canção de Maciel Melo, que toca a alma e o coração da gente, remete nossos espíritos à canção Blackbird, dos Beatles, feita para os negros americanos que, na década de 60, enfrentavam a grande repressão branca.

A América jamais deixou de ser o Sul, para o bem e para o mal.

O que nos ensinaram Lennon e MacCsrtney, mestres feito o mestre Maciel Melo, é que devemos VOAR DO ESCURO DA NOITE PARA O CLARÃO DA NOITE, e isso para mim é a Pasárgada de Manuel Bandeira:

Lá serei/seremos amigo do rei e cometeremos todas as doidices guardadas e reprimidas.

Olharei mulheres nuas; comerei mel de engenho e mandaçaia com farinha.

No sítio Jiquiri, do meu pai, na Coruja, as paredes do Açude serão de carne assada, as margens de cuscuz e a água será leite, divino leite.

Lá serei/seremos felizes.

Os presentes que os Reis Magos Belchior, Gaspar e Baltazar levaram ao Santo Menino Jesus na sua manjedoura, é o mesmo que vos dou, querida mulher e meus quatro queridos e eternos amigos, Alan, Anísio, Humberto e Maciel.:

Ouro

Incenso

Mirra

E os seus sagrados significados.

No meu país não haverá desunião e a convivência será de construção.

Zé da Coruja (Meca)

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