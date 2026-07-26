Vou-me embora para o Jiquiri
Recife, 26 de julho de 2026.
Meus queridos amigos Alan, Anísio, Humberto e Maciel Melo, Poeta e Cantador.
P/Minha amada Mãe Euza, de quem herdei o estranho dom de contar histórias.
Agradeço em nome do Senhor Deus a receptividade mais que calorosa que vocês proporcionaram a mim e a minha amada Mary no dia de ontem, onde vivemos momentos muito felizes, chafurdando nas nossas memórias com histórias engraçadas e humanas.
A história de Petrônio foi humana e nos preocupou, onde a civilização revelou sua face mais vil e generosa, nos parecendo resolvida.
Petrônio é bom companheiro e um cara do bem, muito amigo do meu querido Alanzinho e de todos nós, enfim.
Fiquei com vontade de abraçá-lo.
As fotos de pessoas queridas que vocês nos mostraram, cada uma tem uma história inesquecível para nós, para mim:
Dadinho com Xaxado e a menininha Maria, filha de Lídio Parente, neto de Dona Duquinha e Seu Danda, mexeu mais comigo do que deixei transparecer. E aqui as razões são muitas.
Dadinho foi meu irmão querido, concunhado e compadre;
Xaxado é memória mais que querida, é puro amor e ouro, é um dos filho de Deus mais perfeitos rezando a Salve Rainha: Sarainha, Sarainha, Sarainha - e aqui o crédito é de Maria Góis.
Peço licença para contar a vocês que Seu Danda, avô de Lídio Parente foi o homem que me contou, em cores de cinemascope, que assistiu em um circo, em Parnamirim, o drama A Louca do Jardim.
Lembro que ele e eu chorávamos muito. Para recuperar essa emoção inigualável eu tive que ler na minha madureza o drama.
Chorei feito pedra, feito chuva no sertão quando chega o tempo de plantar.
Recomendo a vocês lerem a Louca do Jardim e observarem a maldade em sua forma mais cruel.
Mas o bem vence, como lembrava o querido seu Danda.
Bididi, o cego Inhanha, o amado Gaim, Maria Gordinha, Vanderléa ( esposa de quem, meu Deus?), Zé Ouricuri…vocês querem me matar, meus amigos? Eu já não tenho saúde para santo.
A cereja do bolo na nossa reunião no Tom Marron foi a passagem do Poeta/ Cantador Maciel Melo, o herói de nossas gerações.
Maciel que um dia nos disse de uma rara, poética e feliz maneira, gravando para sempre nos nossos corações, sofridos mas ainda lutadores, a poética, bela e resiliente mensagem para sempre gravada em ferro e flor.
O que cantou
Maciel Melo que marcou tanto as nossas almas?:
“Lá no sertão tem uma uma Índia chamada Iracema
Um padre Cícero, e um frei chamada Damião
Tem uma rosa que me dá banho de cheiro
Tem um viveiro dentro do meu coração”.
Esta canção de Maciel Melo, que toca a alma e o coração da gente, remete nossos espíritos à canção Blackbird, dos Beatles, feita para os negros americanos que, na década de 60, enfrentavam a grande repressão branca.
A América jamais deixou de ser o Sul, para o bem e para o mal.
O que nos ensinaram Lennon e MacCsrtney, mestres feito o mestre Maciel Melo, é que devemos VOAR DO ESCURO DA NOITE PARA O CLARÃO DA NOITE, e isso para mim é a Pasárgada de Manuel Bandeira:
Lá serei/seremos amigo do rei e cometeremos todas as doidices guardadas e reprimidas.
Olharei mulheres nuas; comerei mel de engenho e mandaçaia com farinha.
No sítio Jiquiri, do meu pai, na Coruja, as paredes do Açude serão de carne assada, as margens de cuscuz e a água será leite, divino leite.
Lá serei/seremos felizes.
Os presentes que os Reis Magos Belchior, Gaspar e Baltazar levaram ao Santo Menino Jesus na sua manjedoura, é o mesmo que vos dou, querida mulher e meus quatro queridos e eternos amigos, Alan, Anísio, Humberto e Maciel.:
Ouro
Incenso
Mirra
E os seus sagrados significados.
No meu país não haverá desunião e a convivência será de construção.
Zé da Coruja (Meca)