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Leio livro de Tony Judt que trata dos anos de 1950, na França. Focando a figura de Albert Camus. A França saía dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Deixava, na franja dos anos de 1940, a manhã autoconfiante da vitória sobre o nazismo. Ingressando nas incertezas da Quarta República. Numa época feita de radicalização política.

O ambiente nacional estava contaminado pelo extremismo de ideologias que aproveitavam o final da guerra. A intolerância era a regra. O terceiro mundismo chegou apoiado por Jean Paul Sartre e a esquerda francesa. E o totalitarismo soviético, que esgarçava os direitos humanos, fraturou a amizade entre ele e Camus.

Camus era um homem apolítico. Não filiado partidariamente. Mas vinculado aos temas de interesse público. Ressaltando os riscos de ilusões revolucionárias. De mitos que se desfaziam diante da realidade exigente de soluções viáveis. O verdadeiro alvo de Camus não era a esquerda. Era o extremismo político. Desesperou-se diante do terror no seu país de nascença, a Argélia. Impondo-se o silêncio. E disse: “A direita deu à esquerda direitos exclusivos à moralidade. Recebendo em troca o monopólio do patriotismo. A França perdeu duas vezes”.

O ponto sensível é quando Camus transpõe escolhas e resultados políticos para o território moral. Que era o inverso da prática então vigente. Em que as questões éticas eram reduzidas a opções políticas e ideológicas. Na França, isto ganha uma cor mais intensa. Por causa da tradição moralista na terra de De Gaule. O moralismo, entre os franceses, é exercício cotidiano. Trata-se de dizer a verdade. De não esconder os fatos. De assumir a autoria da verdade factual. Camus era um moralista. Sua obsessão, como intelectual, era a verdade.

Em carta que enviou ao marido, em 1952, a filósofa judia, Hannah Arendt, escreveu: “Ontem, eu vi Camus; ele é, sem dúvida, o melhor homem neste momento na França. É claramente superior a outros intelectuais”. Na verdade, por conta da qualidade de sua obra, que lhe valeu o Nobel de literatura, em 1957, Camus foi derrotado pela politização. Ele encarnava a voz moral da França. E foi vencido pelo extremismo e pela intransigência.

A voz moral. Sim, quanta importância tem a voz moral num país. No Brasil, já as tivemos: entre outras, a do advogado Sobral Pinto, que defendeu presos políticos; a do senador Paulo Brossard, que arguia as imperfeições jurídicas e políticas da ditadura. E, na literatura, contamos com um extraordinário moralista de costumes. Que desvendava as verdades da sociedade politicamente correta do século XX. Suas peças de teatro e suas crônicas eram verdades cabais, fatais: Nelson Rodrigues.

Olho para a França de 1960. E vejo o Brasil contemporâneo, de 2026. Um país com dois candidatos a presidente da República, com rejeição de 40%, cada um. Em cuja campanha três dos maiores partidos políticos declaram neutralidade. Campanha, na qual, os primeiros movimentos envolvem acusações mútuas de improbidade. Sem que tais candidatos mostrem preocupação, de parte a parte, com propostas de um plano quadrienal de governo. Onde andam os valores deste país? Onde anda a voz moral do Brasil atual?



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