Vulcão corrupto expele brasas fedorentas

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – Um cara foi ao banheiro e sujou, sem perceber, o bigode com nitroglicerina de coliforme. O dia estava radiante e ele dizia com seus bigodes: Hei de vencer. Saiu do banheiro e foi para o quarto. Ao respirar sentiu o fedor. Foi para a sala. Mais fedor ainda. Circulou pela casa. Respirou na varanda a plenos pulmões. A catinga persistia e ele proclamou, alto e bom som, ao sentir tanta fedentina: “É o mundo todo”.

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Ele dizia: My name is Dany, Dany Vulcão. Dany contraiu a síndrome do vulcão mafioso Vesúvio. Ao entrar em erupção, Dany expelia larvas fedorentas. As pessoas desmaiavam no meio da rua quando sentiam a fragrância fedorenta de nitroglicerina de coliformes. Nos palácios que frequentava Dany exalava essências monetárias que seduziam os marajás da República.

O entorno do vulcão fedorento, perfumado com essências monetizadas, formava a guarda pretoriana da impunidade.

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Num lindo dia, de braços dados com um lobista, Dany visitou o palácio de um aiatolá. Ô de casa! Entra, Dany Vulcão, você não precisa pedir licença para entrar neste palácio, respondeu o aiatolá, como se o bicho fedorento fosse a Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor do poeta Manuel Bandeira, estrela da vida inteira.

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Eu perguntei ao vulcão mafioso: a seleção canarinha será campeã mundial de football? Ele respondeu: É fácil conquistar a copa do mundo, basta seguir a Lei Garrincha e combinar com as seleções do Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Colômbia, Uruguai, Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Portugal, Cazaquistão, Escócia, Suécia, Suíça, Coreia do Sul, a SAF do Santa Cruz e o Treze de Campina Grande.

Este ano o Brazil será campeão mundial da corrupção. A taça é nossa e ninguém tasca.

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Eu, torcedor apaixonado, acho que o capitão do time latino-americano, Marco Rubio, deveria convocar os jogadores Tostão, Rivelino, Nelson Rodrigues, Roberto Carlos, Roberto Magalhães, Roberto Marinho, Antônio Conselheiro, Javier Milei, Vargas Llosa, meu ídolo Michael Jackson do Pandeiro, Corisco e este papaizinho. Assim, nosso escrete pós-revolucionário seria imbatível e poderia libertar o povo cubano da escravidão comunista. Cuba libre!

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A holding da multinacional General Motors no BR investe, a médio prazo, a ninharia de 10,5 bilhões para modernizar suas fábricas na produção de automóveis elétricos e híbridos. Ninharia, sim. A longa manus do gângster vulcânico movimentou, no curto prazo, um montante de 50 bilhões a 60 bilhões do sistema financeiro. A sociedade brasileira irá pagar a conta. O gângster chamado Careca do INSS torturou mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas.

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Cada vez que você vir um indigente de rua, lembre-se que isto é efeito colateral da corrupção. Meu guru Nelson Rodrigues profetizou que subdesenvolvimento não se improvisa, é herança maldita.

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A guarda pretoriana dos gângsters trabalha a plenos vapores, vapores malignos, para salvar a pele, as tripas e os tutanos dos responsáveis pelo maior escândalo de corrupção da história da República.





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