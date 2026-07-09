Wal, um símbolo!

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A morte se esmera em nos surpreender. E com o passamento de Wal, ela passou de todos os limites. Quem sabe, por tão inevitável e previsível, precisasse nos surpreender para se fazer notar. Certo que ela nos tem visitado com famigerada frequência, ceifando tantos afetos, tantos amigos, então, dispensável o esforço em se fazer enxergar. Com o nosso Waldemar, ela se mostrou em demasia. Há pessoas com a cara da vida: são solares, arrojadas, bem-humoradas, decididas, acolhedoras, com espírito de luta, e, além disso, carinhosas e alegres. Wal é uma delas, guerreiro nato, vocacionado para as boas lutas e as boas causas - que têm a cara da vida -, gostam de viver e de lutar, com um encanto adicional, o fazem com o charme, a verve e a simpatia de muitos séculos de barrica de carvalho. “Parece mentira”, foi a reação de um amigo ao anúncio da sua missa de sétimo dia. Parece mentira, que tenha se calado a voz altiva de Pernambuco, em defesa de sua tradição insurgente, de luta pelas liberdades, em todos os tempos. Parlamentar atento, palavra cuidadosa e agregadora, estudioso dos problemas e diligente proponente de soluções que mirassem as nossas profundas desigualdades sociais. Um político, eu diria, completo.



Com capacidade de diálogo e de formulação, numa síntese daquilo em que Eduardo fez escola, embora ele venha de antes, com Arraes e com Deminha. Parece mentira. Ele que, desde muito cedo, veio haurindo na fonte onde aprendeu os primeiros passos da decência, foi atento observador da vida brasileira e pernambucana, e desta participou ativamente, por mais de 50 anos. Foi militante na juventude e, na maturidade, quadro político de escol, da escola superior de defesa dos interesses populares, onde poucos se matriculam.



Recebeu o respeito, além de relevantes missões, de homens como Miguel Arraes e Eduardo Campos, que lhe tinham confiança e admiração, pela seriedade, integridade, republicanismo, e tinham consciência de que, entregue uma tarefa, sabiam-na, antecipadamente, cumprida com todo o rigor. Se é verdade inconteste que a política perde um dos seus mais acreditados referenciais em nosso Estado, nada havendo em sua longeva trajetória que possa turvar as nossas mais irredentas tradições, é no campo pessoal que estamos sentindo a dor profunda de uma grande saudade, o baque das saudades sem remédio. Se era um vereador de olhos firmes e mãos acolhedoras, era um amigo de olhos doces e mãos generosas; se era um Secretário atuante na articulação social e no mais amplo diálogo com a sociedade, era expert em acudir um companheiro em dificuldades, em oferecer um ombro onde se apoiar a fragilidade do outro, um ouvido aberto à escuta fraterna, sendo sua maior especialidade, a de fazedor de amigos, que os tinha em fartura e abundância, pois o seu pomar era fecundo em solidariedade e afeto. Se foi um deputado classificado entre os melhores, brilhando na tribuna, nas comissões, na ausculta da sociedade civil, na denúncia responsável e corajosa dos problemas que afligiam a população, ou na defesa dos governos transformadores, dos quais eu e ele, como tantos, participamos, onde ele era mesmo virtuoso, excedidamente, era como amigo, como filho, como pai, como companheiro.



Os testemunhos são apaixonantes, porque as histórias são maravilhosas. Por isso toda a comoção com o seu passamento. A sua casa no Janga foi uma embaixada de todos nós, exilados em nosso próprio território, e a luta pela redemocratização foi embalada pela sua boêmia suave, mas cheia de energia, que reuniu muitos para os desafios democráticos e coloriu com tintas vivas a nossa juventude, mas a maturidade também, exaltando a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa vocação para celebrar a festa da vida, que ela é pródiga em amores desfeitos e perdidas ilusões. A simbiose entre ele e Deminha, árvore frondosa da qual descendia, era tamanha, que brincávamos dizendo que o verdadeiro Wal era Deminha, com muito mais categoria, história que muito nos divertia, pois eram mesmo muito parecidos, inclusive na coragem pessoal, que deriva de um certo padrão de conduta, que os pusilânimes e pulhas de todo jaez jamais compreenderão. A coragem, não é jamais violenta, mas é sempre altiva, senão desmerece este nome.



Parece mentira, golpe, maledicência, inteligência artificial para iludir a crença da nossa boa-fé. Mas, infelizmente, por mais que nos embarace esse convite para uma missa onde todos iremos de coração partido, é uma verdade que nos atira à beira do abismo, que é o que faz a morte quando nos tira um amigo, ainda mais um amigo pleno e reto como Wal. No fatídico sábado em que correu a triste notícia – “nosso amigo partiu” - disse que me sentia como se me estivessem tirando um bem precioso, bem público de uso comum dos seus tantos amigos. Felizmente, sempre é possível tirar da dor algum alento, o dia da celebração litúrgica pelo seu 7º dia de passamento o é também o dia do seu aniversário, quando faria 68 anos. E, como tal, dia singular de celebrar a sua vida, que foi tão generosa, tão farta em gestos, tão rica em predicados do coração e da razão, que Pernambuco e a sua família, e nós, que tivemos o privilégio de compartilhá-la na especial condição da amizade, diante do imponderável, sobre o qual nada resta a fazer, rendemos um tributo a este amigo, a este grande e afetuoso companheiro de lutas. E a maior homenagem que poderíamos a ele prestar é deixar que o seu legado nos ilumine, nos aprimore, nos guie, arrastando-nos pelas bandeiras pelas quais, irresistivelmente, sempre se deixou arrastar.





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