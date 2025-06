Oportunidades de bolsas integrais em cursos de saúde estão disponíveis; veja como se inscrever

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) abriu as inscrições para o Programa de Formação do Sistema Único de Saúde (FormaSUS), que oferece bolsas integrais em cursos de nível superior na área da saúde.

A ação é voltada para estudantes que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas ou foram bolsistas integrais em instituições privadas. Os alunos devem ter feito os três anos do Ensino Médio no estado de Pernambuco.

Divulgado nesta quarta-feira (4), o edital completo pode ser acessado por meio do link. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela Internet através do site oficial do FormaSUS e preencher o formulário disponível na aba de inscrições, além de anexar as documentações exigidas.

As inscrições estão abertas até o dia 18 de junho. Já o início das aulas deve acontecer no segundo semestre deste ano, de acordo com o calendário acadêmico de cada instituição.

“É muito gratificante ver os futuros profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) tendo sua formação realizada através do SUS, o que reforça ainda mais a importância do Programa, que, anualmente, incentiva o acesso ao ensino superior na área da saúde”, comentou a coordenadora de Integração Ensino e Serviço, Juliana Peixoto.

No processo seletivo, serão ofertadas 84 bolsas integrais, distribuídas entre os cursos de enfermagem, com 36 vagas; farmácia, com 6 vagas; fisioterapia, com 11 vagas; medicina, com 28 vagas; biomedicina, com 1 vaga; e odontologia, com 2 vagas.

As vagas estão distribuídas em 19 instituições de ensino localizadas em 10 municípios pernambucanos, abrangendo as Gerências Regionais de Saúde (Geres) de Recife, Olinda, Vitória de Santo Antão e Jaboatão dos Guararapes (I Geres); Nazaré da Mata (II Geres); Belo Jardim e Caruaru (IV Geres); Garanhuns (V Geres); Arcoverde (VI Geres) e Serra Talhada (XI Geres).



