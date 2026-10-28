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SAÍDA DO BRASIL Oposição a Milei na Argentina pede que presidente esclareça passagem de Flávio Bolsonaro no país Governo informou na madrugada que o bolsonarista entrou no terrtório argentino às 22h50 de terça-feira pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu a Puerto Iguázu

Parlamentares de oposição ao governo de Javier Milei, na Argentina, protocolaram um pedido à Câmara dos Deputados exigindo que a gestão preste esclarecimentos sobre a passagem do candidato brasileiro derrotado ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL) pelo país.

O pedido foi realizado pelo deputado Esteban Paulón. O parlamentar pede que a gestão Milei detalhe se há registros da entrada e saída de Flávio. Questiona também se foram recebidas notificações formais “relativas a restrições de saída, retenção de documentos de viagem ou quaisquer medidas legais que possam afetar a entrada ou saída do referido cidadão”.



Nesta quarta-feira (28), o governo Milei sinalizou apoio à fuga de Flávio e indicou que houve uma atuação para que o bolsonarista deixasse o Brasil. A Direção Nacional de Migrações do governo da Argentina afirmou que não havia impedimento legal para ingresso do senador no país e o diretor nacional de Comunicação Digital Juan Pablo Carreira disse que a gestão é a mais corajosa da história.

"Flávio Bolsonaro está a salvo das garras do comunismo que querem meter presos a todos os opositores, e agora vai poder seguir a luta desde os Estados Unidos em vez desde uma cela em Brasília como o pai dele", escreveu Juan na rede social X.

Trajetória da fuga

O governo argentino informou na madrugada que Flávio entrou no país às 22h50 de terça-feira pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguázu, na província argentina de Missiones. O senador entrou na Argentina usando o passaporte italiano.

De lá, embarcou em um jatinho rumo a Guayaquill. Já no Equador, decolou às 6h22, no horário de Brasília, com destino ao aeroporto Opa Locka, um terminal executivo no condado de Miami-Dade. O bolsonarista chegou aos Estados Unidos nesta manhã, às 10h24.



Flávio teve os passaportes cancelados por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal (PF), que alegava risco de fuga no curso das investigações a que o bolsonarista responde. Ele descumpriu a decisão e não entregou os documentos no prazo determinado.

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