Oposição acusa governo sérvio de usar canhão sônico no protesto contra presidente Alexander Vucic

A oposição na Sérvia exigiu uma investigação sobre o suposto uso de armas sônicas contra manifestantes que, no final de semana, realizaram um grande ato contra o governo em Belgrado.

Muitos dos presentes relataram um som estridente, que provocou grande confusão, e cuja origem não foi identificada.

As autoridades negaram as alegações, e o presidente Alexander Vucic prometeu renunciar caso o uso seja comprovado.

O incidente ocorreu no sábado, durante mais um dos numerosos protestos contra o governo realizados desde o ano passado, quando mais de 300 mil pessoas estavam nas ruas de Belgrado.

Durante uma homenagem aos mortos no desabamento de uma estação de trem em Novi Sad, em novembro passado, um barulho alto e perturbador causou confusão na maior parte dos presentes, e houve um princípio de tumulto e correria, mas sem relatos de feridos

— Foi um som horrível. Foi tão poderoso, e parecia que algo iria cair em nossas cabeças — disse Lela Sredojevic, uma das manifestantes em Belgrado, à BBC. — Eu nunca tinha sentido nada assim. Eu estava realmente assustada. Durou menos de um minuto, mas naquele momento, pareceu uma eternidade.

Outras pessoas relataram ter sentido dores de cabeça, tontura e enjoo.

— Parecia um estrondo louco, como um jato voando sobre nossas cabeças — disse o manifestante Miroslav Lukic à DW. — Mas não era ensurdecedoramente alto, era mais como um barulho distante e ameaçador.

Não demorou até que surgissem os primeiros rumores sobre o uso de uma arma sônica pelas forças de segurança.

Considerado um armamento não-letal, o equipamento emite ondas sonoras, com volume de até 160 decibéis (o som de um avião a jato atinge, em média, 130 decibéis), e que afetam principalmente quem está mais perto.

Os sintomas podem variar desde um incômodo provocado pelo som alto, confusão e desorientação, até problemas de saúde mas graves, dependendo da intensidade empregada no equipamento.

Nos últimos anos, o sistema, conhecido também como Dispositivo Acústico de Longo Alcance (LRAD, em inglês), foi empregado por embarcações na Somália para impedir a atuação de piratas, contra imigrantes que tentavam entrar de forma irregular na União Europeia e por forças policiais nos EUA em manifestações.

Oficialmente, as armas sônicas são proibidas na Sérvia, mas ativistas apontam que, em 2022, o Ministério do Interior tentou aprovar uma lei que abria caminho para seu uso no país, um projeto que acabou arquivado.

Imagens feitas por manifestantes e pela agência AFP mostram ao menos um veículo da polícia equipado com o que analistas dizem ser um LRAD 450, de fabricação americana.

Diante das denúncias, as autoridades sérvias rejeitaram as alegações. O Exército disse não ter esse tipo de equipamento em seu arsenal, embora ativistas digam que uma unidade foi comprada há cerca de dois anos.

Um militar de alta patente também foi à rádio estatal, a RTS, afirmar que “não foi ouvido nada similar” a um canhão sônico durante os protestos — as críticas às declarações do brigadeiro-general Slavko Rakić foram tantas que o Ministério da Defesa emitiu uma nota em solidariedade.

O presidente Aleksandar Vucic, alvo preferencial dos protestos, chamou de “mentira vil” as acusações sobre o uso de uma arma sônica.

— Tive a oportunidade de ver essa arma no exterior, e ela emite um som forte e penetrante. Esse som não foi ouvido nas ruas de Belgrado na noite de sábado — afirmou, em pronunciamento, no qual confirmou a abertura de uma investigação formal. — Eles também devem processar aqueles que tornaram pública uma mentira tão notória.

O presidente disse ainda que convidará o FBI, a polícia federal americana, e o Serviço Federal de Segurança russo (FSB) para participarem das investigações, afirmando que será “importante para a história ver como eles mentiram” — dentre os líderes europeus, são poucos os que conseguem transitar tão bem, e obter vantagens, entre Moscou e Washington como o faz Vucic, um defensor ferrenho de Donald Trump e Vladimir Putin.

Mesmo que o uso de uma arma sônica não seja confirmado, as acusações são mais um golpe contra um presidente cada vez mais contestado pela sociedade.

Desde o ano passado, seu governo é alvo de manifestações motivadas inicialmente pelo desabamento em uma estação de trem em Novi Sad, em novembro, que deixou 15 mortos.

Para muitos, o desastre foi causado pela corrupção no Estado, e como o governo de Vucic faria vista grossa aos crimes contra o patrimônio público ocorridos em sua administração.

O presidente rejeita as alegações, afirma que o movimento, liderado por estudantes e grupos de oposição, é uma tentativa de derrubá-lo, e diz que serviços de inteligência do Ocidente dão apoio aos manifestantes — no começo do mês, o líder russo, Vladimir Putin, lhe prestou solidariedade em um telefonema, e descreveu o movimento como mais uma “revolução colorida”, como se refere aos levantes na Geórgia e Ucrânia, ambos voltados contra o Kremlin.

