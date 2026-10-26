Oposição acusa Netanyahu de brincar com fogo sobre o Irã na véspera da eleição
O primeiro-ministro israelense, que voltou a receber o apoio do presidente americano Donald Trump, intensificou as ameaças contra o país iraniano nas últimas semanas
A oposição em Israel acusou, nesta segunda-feira (26), o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de brincar com fogo em relação ao Irã para ganhar votos, o que foi rejeitado pelo ministro da Defesa na véspera das eleições legislativas do país.
Em empate técnico nas pesquisas com o bloco de seu principal rival, o centrista Gadi Eisenkot, Netanyahu multiplicou as declarações alarmistas sobre a República Islâmica durante a campanha, que parece um referendo sobre sua figura.
No domingo (25), Netanyahu publicou no X uma imagem de uma nuvem atômica que parecia pairar sobre Tel Aviv, acompanhada de um texto atribuído a um comentarista político que apresenta o Irã como uma ameaça existencial e menciona o risco de um "segundo Holocausto" se ele for derrotado.
תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026
E reiterou seu temor de que o Irã tente interferir nas eleições, citando desta vez "informações dos serviços de inteligência".
O Canal 12 informou que o comandante do Exército, Eyal Zamir, havia exigido "uma discussão aprofundada" com Netanyahu, depois de receber instruções para uma operação "que poderia levar a um conflito com o Irã", assim como garantias legais e instruções assinadas pelos líderes políticos antes de qualquer ação.
A emissora qualificou o confronto como algo "sem precedentes" e ressaltou que a divulgação da informação havia sido autorizada pela censura militar, o que reforçou a impressão de que o Exército queria tornar públicas suas dúvidas.
Um dos adversários de Netanyahu, seu ex-ministro da Defesa Avigdor Lieberman, exigiu a abertura de uma investigação por "traição" contra o chefe de Governo, que, segundo ele, "está disposto a sacrificar a vida dos soldados porque teme uma derrota eleitoral".
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"Perdeu a cabeça"
O ministro da Defesa, Israel Katz, rebateu nesta segunda-feira (26) como "totalmente infundadas e falsas" as supostas divergências entre governo e Exército e afirmou "categoricamente" que não existe qualquer intenção de atacar o Irã antes das eleições.
Netanyahu desmentiu a informação na noite de domingo (25).
Em sua publicação, o Canal 12 cita fontes anônimas dentro do Exército que expressaram o temor de que o governante utilize "a questão iraniana para obter impulso político".
Gadi Eisenkot, ex-comandante do Estado-Maior, advertiu o rival: "Não tente colocar seus interesses políticos acima da segurança do Estado", escreveu no X, expressando oposição a que o Exército seja instrumentalizado por Netanyahu na "campanha por sua sobrevivência".
נתניהו, העיניים שלי עליך. האיש שבמשמרת שלו התרחש האסון הגדול בתולדות המדינה מסרב להבין כי ביטחון ישראל אינו כלי משחק פוליטי, חיי אזרחי ישראל וחיילי צה״ל אינם הפקר, ומדינת ישראל אינה רכושו הפרטי. אני נותן אמון מלא ברמטכ״ל אייל זמיר ובמפקדי צה״ל הפועלים מתוך אחריות מקצועית ומחויבות מוחלטת לביטחון המדינה. לא נאפשר להפוך את צה״ל לכלי שרת בקמפיין ההישרדות של נתניהו. אני מזהיר את נתניהו: אל תעז להעמיד את האינטרסים הפוליטיים שלך מעל ביטחון המדינה. קיום הבחירות במועדן והשלמת ההליך הדמוקרטי זה רכיב מרכזי בחוסן הלאומי של ישראל, לא ניתן לך לסכן את עתיד ישראל כדי לשמר את שלטונך. בעוד יומיים אזרחי ישראל ישימו סוף לשלטון ההפקרות ויחזירו את האחריות, הממלכתיות וביטחון ישראל. אני מתחייב.— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 25, 2026
Há alguns meses, o primeiro-ministro descreve Eisenkot como um perigo para o futuro de Israel, alegando que ele permitirá a criação de um Estado palestino — o que o candidato rejeita — e que formará uma coalizão com os partidos árabes israelenses.
Netanyahu "perdeu a cabeça. Devemos, imperativamente, mandá-lo de volta para casa", criticou também o atual líder da oposição, Yair Lapid, após a divulgação da notícia pelo Canal 12.
Por sua vez, o Irã afirmou nesta segunda-feira que o resultado das eleições israelenses não representaria qualquer diferença para a República Islâmica, bombardeada em duas ocasiões por Israel desde junho de 2025.
"Pouco nos importa quem, nestas eleições, assuma a liderança de um regime que só trouxe violência e massacres para nossa região", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana.
Netanyahu, que voltou a receber o apoio do presidente americano Donald Trump, intensificou as ameaças contra o Irã nas últimas semanas.
Na semana passada, ele afirmou que "derrubar" o governo iraniano era a única forma de eliminar a ameaça representada por Teerã. A imprensa noticiou nos últimos dias que o israelense pressionou Trump a lançar uma nova campanha de bombardeios contra o Irã antes das eleições.