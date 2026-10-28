A- A+

Criticas Oposição ao governo Trump critica ida de Flávio Bolsonaro para os EUA Há expectativa de que o Partido Democrata avance nas duas casas do Congresso americano

A fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos, nesta quarta-feira, virou alvo de críticas de parlamentares democratas, que fazem oposição ao governo do presidente Donald Trump.

A movimentação ocorre às vésperas das eleições de meio de mandato, marcadas para ocorrer na próxima terça-feira. Há expectativa de que o Partido Democrata avance nas duas casas do Congresso americano.

Em publicações feitas ao longo desta quarta, os congressistas americanos destacaram a existência de investigações contra o senador fluminense e lembraram do endurecimento das políticas migratórias americanas. No documento de imigração do parlamentar, consta uma autorização normalmente concedida a imigrantes por "razões humanitárias".

"A administração Trump diz que não quer criminosos entrando em nosso país. A menos que sejam tão corruptos quanto ele", escreveu no X, antigo Twitter, Morgan McGarvey, um dos democratas que representam o estado do Kentucky no Congresso.

Na mesma rede, Jim McGovern, representante do estado de Massachusetts, descreveu Flávio como "um estrangeiro sob investigação criminal" e acusou o secretário de Estado Marco Rubio de "conspirar" com o brasileiro para ajudá-lo a "escapar da justiça".

"Fascistas covardes e bandidos autoritários costumavam fugir para a Rússia ou Arábia Saudita para evitar a responsabilização. Esta administração os acolhe na América. Nojento", escreveu McGovern.

Shri Thanedar, do Michigan, escreveu no X que, "em vez de enfrentar as acusações pendentes de fraude e corrupção", Bolsonaro está fugindo do Brasil". O parlamentar diz duvidar que Rubio irá "rejeitar Bolsonaro como um fugitivo internacional" por falta de coragem.

Senador pelo estado de Nova Jersey, Andy Kim foi um dos que comparou a situação de Flávio Bolsonaro ao endurecimento da política de Trump para refugiados e imigrantes. Segundo Kim, a ida do senador para o país é "mais um exemplo da corrupção de Trump favorecendo aqueles que se curvam a ele".

"Trump está basicamente concedendo a Bolsonaro o Status de Proteção Temporária, enquanto o arranca de incontáveis haitianos, afegãos e outros que construíram vidas na América", escreveu Kim.

Também no X, o perfil da bancada democrata no Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Representantes criticou Rubio ao afirmar que o secretário de Estado estendia o "tapete vermelho para Bolsonaro", enquanto não liberava o asilo para refugiados da guerra do Sudão ou do Haiti. "Aparentemente, fugir da violência não se qualifica. Negar os resultados eleitorais, sim", escreveu.

O democrata Joaquin Castro, do Texas, disse que "perder uma eleição não é motivo para asilo", acrescentando que Flávio está sob investigação das autoridades brasileiras. Em seguida, ele cobrou o governo americano: "A administração Trump deve ao Congresso explicações sobre seu papel em ajudar Bolsonaro a fugir do Brasil, em violação à lei brasileira.

Veja também