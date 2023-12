Oposição da Venezuela classifica referendo de Maduro sobre Essequibo como fracasso: "Cinco votos por

A- A+

A oposição ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou o referendo sobre a anexação da região do Essequibo, realizado nesse domingo (3), como um "fracasso estrondoso", "evento inútil" e "distração da ditadura", na manhã desta segunda-feira (4), após o anúncio das autoridades eleitorais de que o "Sim" ao reconhecimento do território como parte do país venceu, com margem superior a 95% dos votos — embora os dados apresentados tenham aberto margem para questionamentos sobre a participação do eleitorado.

O referendo realizado contestava o eleitor com cinco perguntas, entre elas a criação de um estado chamado Guiana Essequiba, a ser anexado ao mapa territorial venezuelano. Ao anunciar o resultado, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, informou apenas o total de 10,5 milhões de votos, sem informar abstenção ou taxa de participação, criando uma polêmica sobre se o número se referia ao total de eleitores ou de votos computados, um para cada pergunta.

"Segundo Elvis Amoroso, a participação de hoje (ele não se atreveu a afirmar) foi de 2.110.864 eleitores. Foram cinco votos por eleitor", afirmou o ex-candidato à presidência Henrique Capriles na rede social X (antigo Twitter). O valor apresentado por Capriles multiplicado por cinco, o total de perguntas do referendo, é igual ao número apresentado por Amoroso.

O CNE apresentou um resultado detalhado por pergunta, mas apenas de forma percentual, o que não permite conferir a participação por eleitor. Cada uma das cinco perguntas recebeu mais de 95% dos votos "Sim", demonstrando um comportamento homogêneo do eleitorado. Caso o número esteja correto, houve menos participação no referendo convocado e mobilizado pelo governo do que nas prévias da oposição.

"No final, a verdade sempre se impõe. Todos sabemos o que aconteceu ontem: o povo suspendeu um evento inútil e danoso aos interesses da Venezuela, porque a soberania se exerce, não se consulta. Agora, devemos apresentar uma defesa impecável de nossos direitos perante a Corte Internacional de Justiça, com a participação de nossos melhores especialistas, e demonstrar que o Essequibo é da Venezuela", escreveu María Corina Machado, principal aposta da oposição para derrotar Maduro nas eleições de 2024.

O ex-presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, também classificou como fracasso a tentativa do governo de mobilizar o eleitorado por meio do referendo. "Hoje é um dia de boas notícias para a Venezuela: A ditadura fracassou, está isolada e sem poder de convocação. Os militares viram isso também", escreveu Guaidó.

Em outra publicação, o ex-deputado afirmou que a "distração da ditadura acabou", referindo-se ao referendo, e afirmou que o país precisa se concentrar no estabelecimento do calendário eleitoral do próximo ano.

Leopoldo López, outro líder histórico da oposição venezuelana, também se referiu ao governo Maduro como ditadura e defendeu que a questão de Essequibo só seria realizada com a mudança de poder no país.

"Fracasso. A mensagem de hoje é clara: a defesa do Essequibo passa primeiro por recuperar a Venezuela. Abaixo a ditadura", escreveu.

