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CARACAS Oposição se compromete a promover libertação de presos políticos na Venezuela Segundo a ONG Foro Penal, o país concentra 382 presos políticos

A delegação de oposição no diálogo político com o governo interino da Venezuela se comprometeu nesta quinta-feira (13) a promover a libertação de presos políticos que ainda permanecem detidos, após denúncias de ONGs sobre atrasos no processo de anistia.

O primeiro ciclo de negociações terminou na quarta-feira. Ele foi liderado por Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Geral, e por Dinorah Figuera, presidente da bancada de oposição que conquistou a maioria no Parlamento de 2015.

"Assumimos o compromisso e é nosso propósito trabalhar para que, nos próximos dias, as libertações comecem a ocorrer", disse Figuera nesta quinta-feira em uma mensagem no X.

Durante seis dias de conversas, as partes concordaram em avançar em direção a uma reforma judicial e unir esforços para recuperar ativos das reservas de ouro da Venezuela congelados no Banco da Inglaterra.

Esses acordos ocorrem sete meses após a queda de Nicolás Maduro em uma intervenção militar americana. Desde então, a presidente interina Delcy Rodríguez governa sob pressão dos Estados Unidos.

Figuera se reuniu na terça-feira separadamente com um grupo de ex-detidos e familiares de presos que apoiam o diálogo, afirmou.

"Recebemos esse apoio com plena consciência do significado que tem, para o restabelecimento da democracia, erguer a bandeira da liberdade e desenvolver uma agenda para alcançar garantias políticas e plenos direitos civis", afirmou em sua mensagem.

A presidente encarregada promoveu em janeiro uma lei de anistia para beneficiar centenas de detidos por razões políticas. Mas, apesar de várias libertações, ainda há 382 presos políticos, segundo a ONG Foro Penal.

Nesta primeira rodada do diálogo, foi acordada uma reforma da lei que rege o Tribunal Supremo de Justiça e a renovação de todos os magistrados dessa corte.

As negociações são realizadas sem a presença da líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz María Corina Machado, exilada no Panamá.

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