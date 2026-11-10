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ISRAEL Opositor israelense Eisenkot promete formação de governo "o mais cedo possível" O bloco opositor, reforçado após as urnas, quer projetar várias pautas sensíveis, como a criação de uma comissão de investigação sobre o ataque do Hamase possíveis falhas do atual primeiro-ministro

O centrista Gabi Eisenkot se comprometeu nessa terça-feira (10) a formar um governo "o mais cedo possível" para desbancar seu rival Benjamin Netanyahu, pouco antes da primeira sessão do novo Parlamento eleito nas últimas eleições legislativas.

O bloco opositor, reforçado após as urnas, quer projetar várias pautas sensíveis, como a criação de uma comissão de investigação sobre o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 e possíveis falhas do atual primeiro-ministro.

"Me comprometo a formar um governo de emergência nacional o mais cedo possível", declarou Eisenkot ao chegar ao Knesset, onde os deputados vão prestar juramento à tarde.

A nova legislatura oferece um panorama político transformado, em que atual primeiro-ministro e seus aliados não têm maioria e os partidos árabes têm um número de assentos recorde.

O bloco de Netanyahu ganhou 53 assentos dos 120 no Knesset, embora sete deputados de um partido ultraortodoxo tenham se distanciado do líder conservador.

Eisenkot e seus aliados somam 48 deputados. Mas o ex-chefe do Estado-Maior pode contar também com o apoio declarado dos 19 parlamentares das formações árabes.

Os opositores de Netanyahu querem criar rapidamente uma comissão de investigação independente sobre as falhas de segurança que permitiram o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Este órgão, prometido por Eisenkot durante a campanha eleitoral, se encarregaria, entre outras coisas, de determinar as possíveis negligências de Netanyahu e seu governo.

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